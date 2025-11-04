Fiscalía pide ampliar por 36 meses investigación a Alejandro Sánchez. Foto: GEC
Fiscalía pide ampliar por 36 meses investigación a Alejandro Sánchez. Foto: GEC
Redacción Gestión
El Ministerio Público pidió al Poder Judicial una ampliación de 36 meses para la investigación preparatoria contra el empresario A

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró establecer una prórroga de 36 meses con el objetivo realizar las diligencias pendientes, lo que permitiría esclarecer los hechos investigados y evitar la impunidad.

La solicitud fue presentada ante la jueza Margarita Salcedo, quien fijó una audiencia virtual para evaluar el pedido el martes 11 de noviembre a las 9 de la mañana.

En dicho evento participarán las partes procesales con el objetivo de emitir una decisión respecto a este caso.

Cabe recordar Fiscalía indicó que los denominados “Asesores en la Sombra” serían parte de una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, las cual estaría implicada en diversos actos ilícitos cometidos.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

