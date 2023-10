Seis meses después de ser extraditado al Perú, el expresidente Alejandro Toledo se sentó oficialmente en el banquillo de los acusados. El último lunes el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada dio inicio a la instalación del juicio oral en su contra por el caso Interoceánica.

Sin embargo, un hecho llamó la atención. La Sala Judicial que preside la jueza Zaida Pérez Escalante rechazó el pedido de la Fiscalía para permitir el acceso de la prensa al recinto por una cuestión de espacio/aforo.

Este hecho fue criticado no solo por la Fiscalía y la defensa de Toledo, sino por las distintos gremios de prensa en el país.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, respaldó la decisión de Pérez Escalante al señalar que si la “presidenta de la sala dispone que (el juicio oral) se realice de determinada forma, así debe hacerse”.

“Quiero dejar en claro que quien decide cómo se va a desarrollar (la audiencia) es la presidenta de la sala. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque he visto por ahí algunos reclamos, incluso se me ha llamado porque no podían acceder al juzgamiento de un expresidente (Alejandro Toledo). La señora presidenta de ese colegiado (Zaida Pérez) ha dicho cómo se debe hacer las cosas y vuelvo a decir algo que siempre hemos repetido: si el presidente de la sala dispone que se realice de determinada forma, así debe hacerse”, dijo durante la firma de un convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior (Mininter) para ampliar la sala de audiencias que hay dentro del Penal Barbadillo (Ate).

Arévalo añadió que los procesos judiciales, tanto de expresidentes como de otros investigados, “siempre se van a publicitar a través de Justicia TV” (canal del Poder Judicial), por lo que consideró que la población siempre estará informada de lo que ahí sucede.

“La ciudadanía debe tener claro que se van dictar sentencias justas, respetando el debido proceso y siendo severos si es que se incurrió en alguna conducta que realmente esté probada como delito”, apuntó.

El Poder Judicial prohibió el acceso a la prensa dentro de la sala de audiencias donde se realiza el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo. (Justicia TV).

Proyecto estaría listo en unos tres meses

En otro momento, Arévalo saludó el convenio firmado entre su institución y el Mininter para ampliar la sala de audiencias que hay dentro del Penal de Barbadillo para juzgar a los expresidentes y otros altos funcionarios.

En ese sentido, recordó que nuestro país es el que tiene más expresidentes involucrados en juicios orales por presuntos casos de corrupción, por lo que recalcó la importancia de tener salas judiciales amplias.

“Lo que en este momento nos importa es contar con unas instalaciones adecuadas que permitan este juzgamiento y al que se pueda acceder al proceso conociendo de cerca cómo se desarrollo el mismo, a través de un amplio campo que pueda utilizar la prensa, unas instalaciones adecuadas”, acotó.

Finalmente, anunció que el proyecto debe estar listo en unos tres meses y que se contará una sala judicial totalmente equipada y ampliada en su aforo.

