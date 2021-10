El ministro de Justicia, Aníbal Torres, afirmó que el Gobierno de Pedro Castillo no presentará una cuestión de confianza, en caso que -desde el Congreso- se presente una censura contra el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con actos terroristas.

Pese a que días atrás el primer ministro, Guido Bellido, dijo que se haría cuestión de confianza si el Congreso censura a Maraví.

LEA TAMBIÉN: Bellido anuncia que Gobierno está dispuesto a hacer cuestión de confianza por Maraví

“En el Ejecutivo somos personas razonables y escuchamos a la población y al propio Congreso. Olvídense, no hay ese conflicto (con el parlamento) por el ministro Maraví, ¿por qué no hay? porque no se va a deslucir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? el presidente de la República ”, afirmó en diálogo con Exitosa.

“(¿No va a ver una cuestión de confianza por Iber Maraví?) Si algún ministro ha dicho lo contrario, pues todos ya hemos entendido que la política general del Estado -de acuerdo al mandato del articulo 118 de la Constitución- la hace el presidente de la República ”, subrayó.

“No se va a presentar una cuestión de confianza por el caso Maraví, clarísimo, y de ahí acaba el debate: no hay cuestión de confianza por el caso Maraví, Congreso de la República siéntanse tranquilo, de parte de nosotros no se va a establecer un camino para cerrarlo. No va ver eso ”, reiteró.

“(¿Cuándo dice nosotros está incluido Guido Bellido? ¿el presidente hace esfuerzo para ir a Estados Unidos para establecer confianza y llega al Perú, Bellido habla de nacionalizar?) Lo repito y subrayó el nosotros. Ya que el señor premier también lo ha entendido. Guido Bellido también lo ha entendido. En un equipo puede haber diferencias, contradicciones pero en base al diálogo se llega a una solución. No hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza. Ahora lo dice también el premier ”, reiteró.

Dijo -a reglón seguido- que si no le gusta al premier, “¿qué vamos hacer?”. “Puede no gustarme el acuerdo, pero lo que buscamos es la gobernabilidad. El Perú primero”, señaló.

En otro momento, coincidió con que Perú Libre y el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, se creen con autoridad para gobernar, cuando no han ganado las elecciones y existe un presidente.