El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, informó que ha recibido amenazas por parte del narcotráfico para que deje de apoyar al Gobierno de Dina Boluarte.

“Hay algunas personas que creen que se va amedrentar con amenazas. He sido amenazado directamente por el narcotráfico, pero eso no me va a hacer retroceder en el apoyo a la señora Boluarte”, expresó Otárola en Punto Final.

El presidente del Consejo de Ministros subrayó que se debe recuperar el sentido del orden interno del país.

“Hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y de la minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza. A ese grupo le digo que son enemigos del Estado”, añadió.

Boluarte no renunciará

El jefe del Gabinete reiteró que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar por un sentido de alta responsabilidad histórica. “La renuncia a la señora Boluarte significaría abrir las puertas a la anarquía. Eso es lo que quiere este pequeño grupo organizado”, anotó.

Agregó que “sería una irresponsabilidad” de la mandataria irse en momentos en los que el país está atravesando estas circunstancias. “La salida es que nos sentemos a conversar. Esta semana vamos a dar novedades importantes”, expresó.

Evitó brindar detalles, tras indicar que están buscando varias fórmulas, pero “no las quiero adelantar”.

