El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reafirmó las declaraciones de la jefa de Estado, Dina Boluarte, quien señaló que hay armas que han ingresado al país desde Bolivia, las cuales refirió que habrían causado las muertes en las protestas de diversas regiones.

El premier mencionó que existen indicios y pruebas de que sí han entrado armas a territorio nacional desde el país del sur. Además, acusó al expresidente boliviano Evo Morales de haber hablado de una insurrección en el Perú, por lo que se ha prohibido su acceso.

“Existen indicios y pruebas de que así ha sido (han entrado armas de Bolivia) y de que no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes no solamente para azuzar a la población, sino para hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país, pero ya no podrá entrar al país hasta que la situación cambie”, manifestó en diálogo con Punto Final.

“Nosotros estamos en este momento dedicados a tender los puentes de diálogo, especialmente con Puno y Cusco. Estamos seguros que lo vamos a conseguir”, agregó Otárola Peñaranda.

En un mensaje a la nación, emitido el pasado viernes 13 de diciembre, la mandataria se disculpó por los fallecidos en las manifestaciones en elinterior del país y reveló que su Gobierno confirmó el ingreso de armas de fuego por el sur del Perú.

“Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado por el sur del país, esas son las que podrían haber causado las muertes de nuestros compatriotas, que se investigue pero debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no utiliza la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas”, informó aquella vez.

Diálogo con gobernadores

En otro momento, el primer ministro señaló haber sentido “conmoción” porque durante una reunión del Ejecutivo con varias autoridades del país, el gobernador de Puno no estuvo presente.

“Estamos teniendo reuniones muy activas y diarias con los gobernadores. El otro día el gobernador de Arequipa salió con una cartera importante de proyectos. Es el momento de también gobernar para los más pobres”, sostuvo Alberto Otárola