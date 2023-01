De acuerdo con la SBS, las entidades financieras que más subieron su tasas de interés para tarjetas de crédito fueron: el BBVA, Banco de Crédito (BCP), Pichincha, BIF, Scotiabank, Interbank, Falabella y Ripley.

Estas dos últimas registran tasas por encima del 77% anual; son las que más cerca están del tope máximo establecido por el Banco Central de Reserva (BCR), que es de 87.91% en moneda nacional.

Solo el Banco de Comercio y GNB bajaron sus tasas de interés en los últimos 12 meses. A continuación el detalle:

¿Cuántas y qué tarjetas de crédito debe tener?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, detalló a gestion.pe tres razones por las que no es saludable financieramente tener muchas tarjetas de crédito.

1. Desordenas tu presupuesto pagando más de tres tarjetas. “No se puede llevar un control de gastos utilizando todas las tarjetas todos los meses para consumo”.

2. La gran mayoría de tarjetas te cobra una comisión anual por uso de la misma (membresía), que puede ir desde S/ 50 hasta US$ 300. “Hay un grupo de tarjetas que te exonera del pago de membresía si haces al menos un consumo al mes con la tarjeta”.

3. Aun cuando tienes una tarjeta que no usas tienes una línea de crédito, que es una deuda potencial y aumenta tu riesgo. “El día que quieras un crédito hipotecario o para tu negocio, el banco puede pedir que cortes la tarjeta porque no quiere que aumentes tu gasto”.

En ese sentido, el especialista dijo que se debe tener una, “máximo dos tarjetas de crédito”.

“Una de la entidad financiera donde te pagan el sueldo, porque puedes amarrar el pago de tu cuenta sueldo a la tarjeta de crédito; y aprovechar promociones de préstamos con buenas tasas. La otra tarjeta debería ser de una casa comercial, si es Plaza Vea la tarjeta Oh, si compras en Tottus será Falabella o si es Metro Cencosud. A la que se recurra frecuentemente, para aprovechar las ofertas de la tienda”, comentó.

Pago en cuotas y línea de crédito

En otro momento, Carrillo Acosta recomendó no fraccionar el pago en cuotas, salvo dos grandes excepciones.

“Si tu consumes en crédito directo la tasa de interés es cero, ningún banco te cobra interés; pero, si fraccionas el pago, ya sea en cuotas o pagando el mínimo revolvente, te van a cobrar en tasas de interés que en promedio, para compras en establecimiento, está en 60% anual. Es un tasa carísima”, indicó.

“No conviene fraccionar el pago de la tarjeta de crédito salvo algunas excepciones: cuando es un monto alto, como un viaje o una operación; o cuando se trata de una promoción sin cobro de intereses; esa es la única excepción, caso contrario lo más barato es tomar un crédito personal”, agregó el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Finalmente, detalló que la manera inteligente de consumir con la tarjeta de crédito es con la modalidad de crédito directo y mencionó los beneficios:

- No te cobra intereses

- Puedes aprovechar los descuentos y promociones

- Generas historial crediticio

- Puedes ganar hasta casi dos meses sin pago de intereses. “Las tarjetas tienen una fecha de corte, que es un día fijo de cada mes, si se consume al día siguiente de esa fecha el cobro se hace dentro de 45 o 60 días con cero interés”, explicó.

Respecto a la línea de crédito disponible para hacer compras, Carrillo Acosta dijo que estas no deben de exceder los tres sueldos. No obstante, mencionó que para algunas tarjetas, que no son las clásicas, a veces piden una línea de crédito mínimo. “Por el color de la tarjeta. Te dicen una black card tienes que tener una línea mínima; si quieres una menor línea entonces te dan otro tipo de tarjeta, y podrías perder algunos beneficios”.

¿Qué pasa si no paga en fecha su tarjeta de crédito?

Hasta julio del 2022 los bancos podían cobrar por pago tardío de hasta S/ 50 por un día de retraso. Sin embargo, con la ley que protege la usura, además de ponerle topes a las tasas de interés, prohibió la comisión por cobro tardío. “Ahora solo se permite una tasa moratoria por cada día de atraso que además tiene un tope”.

“El tope de la tasa es el 15% de la tasa compensatoria máxima (87.91% hasta mayo 2023), por lo tanto la tasa moratoria es de 13.19% anual”, recordó el docente.

¿Cómo ha evolucionado dicha tasa máxima, desde su implementación?

La evolución de las tasas máximas en soles ha sido la siguiente:

• Mayo 2021 – octubre 2021 = 83.40%

• Noviembre 2021 – abril 2022 = 83.64%

• Mayo 2022 – octubre 2022 = 83.70%

• Noviembre 2022 – abril 2023 = 87.91%

El experto en finanzas indicó que por un lado, el establecer un tope a las tasas de interés reduce el cobro de algunos productos, como la tasa por disposición de efectivo de la tarjeta de crédito, lo cual es beneficioso para el tarjetahabiente.

Sin embargo, la principal consecuencia es el perjuicio para las personas de menores ingresos y nuevos emprendedores, ya que prácticamente quedan excluidos del sistema financiero, teniendo que recurrir a prestamistas informales, con el alto costo y la exposición a métodos de cobranza delincuenciales que ello implica.