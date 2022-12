El informe, que recogió datos hasta el domingo pasado, detalla que las fuentes principales de financiamiento son los deudas a través de bancos y cajas (30% del total que tomó deuda), tarjetas de crédito (29%), y por familia y amigos (29%).

En particular, la liquidez para los hogares del nivel socioeconómico (NSE) C y D proviene de amigos y familiares, y bancos y cajas, mientras las tarjetas de crédito son los preferidos por el NSE B.

“Resalta que hay un grueso de personas que va hacia el sistema informal con préstamos de amigos y familiares. Asimismo, 10% reportó haber pedido un adelanto de sueldo, lo que genera un circulo vicioso en el que se sacrifica gasto futuro”, apuntó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, indicó que esta situación es un símil a la de una “bola de nieve”, por lo que no es sostenible en el tiempo.

“Si el dinero no alcanza, es posible que esto siga pasando, y entonces tomar deuda no es sostenible. Por ejemplo, cuando se gasta con tarjeta de crédito, que es un producto con tasas altas y más aún bajo el actual contexto, se hace una bola de nieve, pues el próximo mes va a faltar igual, y se tendrá además una deuda por pagar. Uno puede consumir con la tarjeta, pero pagarla 100% a final de mes, más allá de ello se hace cada vez más difícil, sobre todo bajo un escenario donde no se puede siquiera cubrir gastos básicos”, anotó.

Pérdida de poder de compra y economía más lenta

Parte de la explicación, según Oropeza, está directamente relacionada con otro indicador que recogió la investigación, que expone que el 52% de peruanos espera llegar con dificultad a fin de mes, situación que, a su vez, está vinculada con los niveles de inflación.

Este ha sido un porcentaje que ha venido creciendo respecto estudios anteriores. En junio el registro era de 45%, mientras que enero eran 33% los locales que tenían esa percepción.

“Hay una brecha entre ingresos y egresos que viene en aumento. Tenemos una inflación que ha ido creciendo y, por otro lado, salarios de muchos peruanos se han mantenido mas bien rígidos. Incluso, en base a anteriores investigaciones, podríamos decir que ganan los mismo que el año pasado, sobre todo en los NSE más bajos como el C y D, donde hay más concentración de una economía familiar que vive al día”, apuntó el director de Impronta Research.

Ojeda coincidió y señaló que la inflación y su impacto en el salario real hace que sea más probable la toma de deuda para cubrir gastos. Del mismo modo, mencionó que otro factor que acompaña es una economía más lenta, y que impacta sobre todo en aquellas personas que tienen un flujo variable de ingresos.

Es de señalar que el indicador en cuestión (cómo se espera llegar a fin de mes) capta hechos recientes de diciembre como la agudización de la convulsión social, lo cual, según analistas, tiene impacto en las actividades comerciales y estaría restando puntos al producto.

“Estamos desde ya más de año un proceso inflacionario fuerte que impacta el poder de compra, y el sueldo no se acostumbra a subir todos los años. Cuando esto sucede, el financiamiento entra a tallar. Es probable que el otro año aún se sienta el impacto de la inflación, por lo que la recomendación para evitar usar deuda, en un inicio, es tener un mapeo de aquellos gastos que son innecesarios. Las personas poco a poco sienten también un panorama más complicado, con una economía ralentizándose, y hoy se pone peor con un clima de turbulencia social, empeorando las perspectivas de las personas hacia adelante”, indicó.

8 de cada 10 peruanos señala que su situación financiera no mejoró

Entre otros indicadores, el estudio señala que el 80% de los peruanos no reportó mejoras en su situación familiar en los últimos seis meses.

De forma desagregada, es el 29% el que reportó que empeoró, el 6% que empeoró mucho, mientras el 45% señaló que no empeoró o mejoró. Para el 2023, casi el 70% de los peruanos no señala una espera mejora en su economía familiar.

“Este sentir es mucho más acentuado en los NSE medios y bajos. Vemos que casi es una constante ver más pesimismo en este indicador, y por ahora esperamos que siga así, en un contexto aún más confuso por lo que se vive a nivel político y social”, dijo Oropeza.

Datos

El 38% de peruanos señaló que posiblemente o en definitiva tomará nueva deuda en el primer trimestre del 2023, según Impronta Research.

Impronta Research señala que el 48% de peruanos espera que la situación económica del 2023 empeore.