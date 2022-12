Cabe indicar que actos violentos y bloqueo de carreteras clave se han desarrollado en Apurímac, Arequipa, Ica, Cusco, La Libertad y Amazonas, dejando ya un saldo de dos personas fallecidas y la toma de dos aeropuertos. Las protestas continuaron pese a que Boluarte anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para el adelanto de elecciones generales para el mes de abril del año 2024. Más puntos a lo largo del país se suman a la protesta.

Consumo y PBI comprometidos

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, mencionó que el actual escenario haría pensar que las previsiones sobre el PBI posiblemente sean menores a lo esperado para el 2022.

“Por ahora está todo muy abierto, pero los siguientes 15 días pueden ser muy malos. Todo va a depender de cómo escale el conflicto, pero el riesgo se ha elevado mucho. Aún se puede revisar hacia abajo el PBI”, apuntó.

Mencionó que el componente de consumo es sensible a la coyuntura, lo que es explicado por la dificultad para que se desarrolle la actividad comercial en las zonas de conflicto, pero también por un posible “golpe” a la confianza del consumidor frente a la incertidumbre.

“Ya se afecta el consumo, y con ello comercio y servicios. Lo que más preocupa es cómo llegan las expectativas del consumidor, pues es posible que haya más mesura en salir de compras. Los centros comerciales, al tener más vías de acceso, pueden ser un punto también de protestas, y esto va en contra del consumo. En cuanto a servicios, el turismo interno ya se ha interrumpido, y es posible que, de continuar esto (las protestas) se complique más hacia el cierre del año, en donde se esperaba que suba ”, apuntó.

En esa línea, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, señaló que el escenario de protestas tendría repercusión en el consumo local.

“Si la solución para las protestas tarda en llegar, podría haber un impacto en el transporte de bienes en general, afectando al final la demanda, el consumo y la producción misma. Por ahora es muy temprano para decir cuál sería el potencial efecto, y dependerá del éxito del gobierno en la gestión del conflicto”, anotó.

Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, señaló que, de prolongarse el actual contexto, el consumo reflejaría el impacto negativo, sobre todo por la mayor cautela de los compradores.

Destacó la sensibilidad de servicios como turismo y vinculados como restaurantes y transporte. “La incertidumbre trae una tendencia a que se moderen los gastos, sobre todo en aquellos bienes que no son básicos o de mayor costo como autos o electrodomésticos, o adquirir algunos servicios”, indica.

Jiménez mencionó también que los resultados en el producto podrían verse también disminuidos por potenciales bloqueos a los envíos del sector minero.

“Hay manifestaciones que podrían ser muy violentas y minería está particularmente amenazado. Arequipa y Apurímac son preocupantes. En el canal exportador puede haber un impacto muy rápido”, indicó.

Impacto en la inflación

Según el representante de Macroconsult, la continuidad de bloqueos de vías clave en el norte y sur, debido a las protestas, haría que el resultado de inflación de cierre de año vea nuevamente un registro más elevado.

Cabe indicar que, según analistas, el ligero rebote que se registró en la inflación en el mes de noviembre fue explicado en parte por el paro de transportistas que ocurrió en los últimos días de ese mes.

“Se daría principalmente por el canal de alimentos, sujeto a la permanencia de estas protestas. El dato mensual y doce meses podrían ir nuevamente hacia arriba en diciembre”, señaló.

El economista jefe de Credicorp Capital, señala que los resultados de inflación son sensibles a este tipo de escenarios.

“Las protestas tienen el potencial de impactar en primer lugar en lo que es más visible: la inflación. Esto en la medida en la que pueda haber problemas para el transporte de productos, lo que ya se ha visto en el pasado”, indicó.

En el mismo sentido, el director de Phase Consultores indicó el posible impacto negativo para el descenso de la inflación al cierre de año.

“Normalmente en estas fechas hay un aumento en el costo de transporte, pero, si adicionalmente se incorpora este escenario de bloqueo de carreteras, el incremento sería mayor. Hoy pensamos en una inflación, a doce meses, de 8.1% que podría ser mayor por una subida mayor de precios de forma transitoria. El impacto sería también en parte por el lado de alimentos como frutas, cebolla y ajos si se tiene en cuenta la parte norte y sur del país”, apuntó.

Campaña navideña: mypes serían más pesimistas

Fernando Calmell del Solar, vicepresidente de Mypes Unidas del Perú, mencionó el impacto negativo en la actividad microempresarial, situación más acentuada en las regiones involucradas. Esto empaña su campaña navideña.

Calmell fue enfático en aquellas mypes de textiles y confecciones, que podrían ver dificultad en la compra de su mercadería, las agrícolas y las que se dedican a servicios vinculados a turismo.

“Es algo que ya está afectando. En esta época, por ejemplo, la mercadería del sector textil y confecciones estaría yendo de manera fluida a las galerías de provincias para la campaña. Este caso es el mismo para los adornos navideños. El pequeño agricultor también lo sufre porque puede tener mercadería parada y no tiene la capacidad para almacenar (para que no se desperdicie). Para las mypes, sobre todo en provincias, las perspectivas se empeoran para este último mes, que ya no contaba con restricciones. Hay muchas mypes del sector turismo que ven una barrera importante, en un mes clave, por el actual contexto”, dijo.

Dato

Perú crecería 2.9% en el 2022, según Macroconsult.

La inflación en noviembre pasó de 8.28% a 8.44% en noviembre como dato a doce meses, según INEI.