El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía presentó su acusación contra el expresidente Ollanta Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y otras 19 personas, por el caso denominado Gasoducto del Sur Peruano.

La fiscal provincial Geovana Mori solicitó 35 años de prisión para el exmandatario y su esposa, quien se encuentra asilada en Brasil. En tanto, para el extitular de Economía solicitó que se le imponga 29 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

Al respecto, el abogado de la expareja presidencial en este caso, Juan Carlos Portugal, consideró que esta acusación del Ministerio Público es “un distractorio” y un “engaña muchachos”.

“Es mucho título y es un requerimiento sinceramente distractorio. No obedece a lo que en efecto se ha traducido a nivel de los actos de investigación del Ministerio Público (...) no sorprendemos no solamente por la pena, la acusación es un engaña muchachos y un distractorio irresponsable por parte de la Fiscalía”, indicó esta mañana a Canal N.

Según dijo, hasta la fecha aún no ha sido notificado formalmente de la presentación de la acusación, como establece el artículo 350 del Código Procesal Penal.

Explicó que tras lo ocurrido en otros casos, como el caso ‘Cócteles’, los jueces vienen tomando más tiempo para verificar la completitud de los expedientes antes de emitir notificaciones.

“Es probable que recibamos la acusación recién en uno o dos meses”, remarcó el abogado.

En cuanto a las acciones que emprenderá como defensa legal de Humala y Heredia, Portugal recalcó que, tras la notificación formal, presentarán observaciones y eventualmente ampliarán su estrategia.

“La acusación carece de sustento probatorio y tiene un alto componente mediático”, apuntó.

TESTIMONIOS DE BARATA Y ODEBRECHT DESCARTAN ACTOS DE CORRUPCIÓN

En otro momento, Portugal advirtió que la acusación fiscal no se condice con la evidencia recabada durante la investigación, al recordar que tanto Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, en los testimonios que brindaron a la Fiscalía, descartaron cualquier acto de corrupción en torno a dicho proyecto.

Ambos, según dijo, habían declarado que no hubo pagos a Humala, ni a funcionarios ni a integrantes del su Gobierno.

“Barata, en su testimonio ante fiscales peruanos, afirmó que la licitación del proyecto fue pulcra y que no existieron sobornos, sino donaciones institucionales al Estado. Por su parte, Odebrecht, como empresa, no ha reconocido pago de coimas en este caso, a diferencia de otros procesos donde sí aceptó su responsabilidad”, remarcó el abogado.

También mencionó que la empresa que perdió la licitación judicializó el caso y que el Poder Judicial ratificó la legalidad del proceso de adjudicación del Gasoducto.

“Hubo una decisión clara de que no existió ninguna irregularidad (...) este caso ha sido manipulado políticamente”, agregó.