La Policía Nacional bloqueó esta tarde el tránsito vehicular en la avenida Abancay -desde el cruce con Nicolás de Piérola hasta el jirón Callao- debido a la protesta convocada por la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin).

La medida responde al intento de los manifestantes de avanzar hacia el Congreso de la República, donde siguen a la espera de una decisión sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El cierre aplica para ambos sentidos de la vía y mantiene restricciones estrictas para buses y taxis. Sin embargo, agentes en la zona permiten ocasionalmente el paso de motos, bicicletas, carretillas u otros vehículos pequeños, según el flujo de la movilización.

La protesta se produce mientras la propuesta para extender el Reinfo permanece en suspenso. Aunque el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas, todavía falta que el Pleno del Congreso lo debata y vote.

Comisión de Energía y Minas aprobó extensión del Reinfo hasta el 2027. (Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)

Confemin reclama que la ampliación es crucial para evitar que miles de pequeños mineros queden en condición de informalidad y expuestos a sanciones. Cabe destacar que no es la primera vez que se pide extensión de la medida.

La presencia policial se ha reforzado en los alrededores del Parlamento para contener el avance de los manifestantes y evitar enfrentamientos. Hasta el momento, no se reportan incidentes graves, pero el tránsito continúa afectado en el Centro de Lima.