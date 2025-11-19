El cierre aplica para ambos sentidos de la vía y mantiene restricciones estrictas para buses y taxis. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
El cierre aplica para ambos sentidos de la vía y mantiene restricciones estrictas para buses y taxis. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La bloqueó esta tarde el tránsito vehicular en la avenida Abancay -desde el cruce con Nicolás de Piérola hasta el jirón Callao- debido a la protesta convocada por la .

La medida responde al intento de los manifestantes de avanzar hacia el , donde siguen a la espera de una decisión sobre la ampliación del .

LEA TAMBIÉN: Álvarez sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Gobierno todavía no ha tomado una posición”

El cierre aplica para ambos sentidos de la vía y mantiene restricciones estrictas para buses y taxis. Sin embargo, agentes en la zona permiten ocasionalmente el paso de motos, bicicletas, carretillas u otros vehículos pequeños, según el flujo de la movilización.

La protesta se produce mientras la propuesta para extender el permanece en suspenso. Aunque el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Energía y Minas, todavía falta que el Pleno del Congreso lo debata y vote.

Comisión de Energía y Minas aprobó extensión del Reinfo hasta el 2027. (Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)
Comisión de Energía y Minas aprobó extensión del Reinfo hasta el 2027. (Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)
LEA TAMBIÉN: Reinfo se amplía: Congreso aprueba prórroga hasta 2027, ¿regresan los 50,000 excluidos?

reclama que la ampliación es crucial para evitar que miles de pequeños mineros queden en condición de informalidad y expuestos a sanciones. Cabe destacar que no es la primera vez que se pide extensión de la medida.

La presencia policial se ha reforzado en los alrededores del Parlamento para contener el avance de los manifestantes y evitar enfrentamientos. Hasta el momento, no se reportan incidentes graves, pero el tránsito continúa afectado en el Centro de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Mineros advierten que no se moverán de Lima hasta promulgación de ley que amplía el Reinfo
Ernesto Álvarez: Si el Congreso aprueba reincorporar a los mineros excluidos, podríamos ir al TC
Mineros informales protestan frente al Congreso: Predictamen se verá mañana

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.