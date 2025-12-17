El planetario cuenta con dos sistemas de proyección: el proyector clásico “GOTO” y el sistema “full domo”, que permite recrear un cielo estrellado con planetas, constelaciones y galaxias. Foto: IGP
El planetario cuenta con dos sistemas de proyección: el proyector clásico “GOTO” y el sistema “full domo”, que permite recrear un cielo estrellado con planetas, constelaciones y galaxias. Foto: IGP
Redacción Gestión
El Planetario Nacional “Mutsumi Ishitsuka” del (IGP), alcanzó cifra de récord de visitantes en el 2025. Cerca de 10,000 asistentes, entre escolares y adultos, accedieron a los diversos espectáculos astronómicos y documentales dirigidos a todo tipo de público.

“El IGP continúa fortaleciendo su compromiso con la difusión de contenido científico mediante una variada programación dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos. En el 2024, recibió a 6,188 visitantes mientras que este año llegaron 9,332, es decir, se registró un incremento de 50.8%”, destacó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera.

Resaltó que el lanzamiento de la proyección “Constelaciones Incas” destacó en el presente año, seguidas de “Los cielos de América”, “Una noche de verano”, “De la Tierra al Universo”, “El Sol” y “Dos piezas de vidrio”.

El titular del IGP –entidad adscrita al Ministerio del Ambiente- anunció que para el 2026, se presentará una nueva propuesta para escolares y público de todas las edades, para lo cual pide al público que estén atentos a su respectivo lanzamiento.

El fue inaugurado el 26 de junio de 2008, gracias a una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) al IGP, en honor al reconocido astrónomo japonés Mutsumi Ishitsuka, quien trabajó por más de 50 años en el IGP. Desde entonces, se ha consolidado como un espacio emblemático para el aprendizaje y la divulgación científica.

En la actualidad, el Planetario cuenta con dos sistemas de proyección: el proyector clásico “GOTO” y el sistema “full domo”, que permite recrear un cielo estrellado con , constelaciones y galaxias, brindando una experiencia inmersiva y educativa para visitantes de todas las edades.

Su programación está dirigida a escolares, estudiantes universitarios, docentes, familias y público general interesado en las ciencias del espacio. Asimismo, el ofrece visitas gratuitas para instituciones educativas públicas, previa solicitud, como parte de su misión de reducir la brecha al acceso de la información científica a más niños, niñas y jóvenes del país.

