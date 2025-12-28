La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de elaborar la propuesta de la Agenda Digital Peruana 2026–2030, instrumento estratégico que orientará y consensuará las acciones del Estado en materia de transformación digital durante los próximos años, en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD).

Está conformación responde a una necesidad estratégica identificada en la PNTD: contar con un mecanismo que articule las estrategias nacionales vinculadas a la conectividad, economía digital, educación, salud, seguridad digital, investigación, tecnología y política exterior; promoviendo una visión integrada y de largo plazo que impulse el desarrollo del ecosistema digital del país.

El Grupo de Trabajo Multisectorial está integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, que preside el grupo a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, así como de los ministerios de Economía y Finanzas, Educación, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes y Comunicaciones, Interior, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Estas entidades, desde sus competencias sectoriales, contribuirán a la construcción de una agenda común que permita consolidar una visión país en materia de transformación digital al 2030. Además, tendrán un plazo de vigencia no mayor a seis meses, para presentar el diagnóstico de brechas digitales prioritarias, la definición de ejes estratégicos, participación multisectorial y entregar el informe final con la propuesta de la Agenda Digital Peruana al 2030.

Durante la sesión, también se aprobó la convocatoria a representantes del sector público y privado, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional, con el objetivo de formular de manera conjunta y colaborativa la propuesta.