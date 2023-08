El próximo 11 de setiembre se realizará un paro nacional indefinido convocado por transportistas de carga pesada que buscan acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se resuelvan sus demandas. Hasta el momento unas 100,000 unidades vehiculares se unirían a esta protesta, pero este número podría aumentar con el pasar de los días. ¿Cuáles son los pedidos de los gremios y qué señala el sector, liderado por la ministra Paola Lazarte, al respecto?

Principales demandas

Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, dijo a Gestión los principales pedidos de los gremios son cuatro:

La reglamentación de la Ley 31646 sobre la calidad de combustible para el transporte internacional que ingresa al Perú. El dirigente recordó que a finales de julio, el Tribunal de Comunidad Andina emitió sentencias contra Ecuador y Bolivia, por haber establecido estos países un precio subsidiado del combustible para los vehículos de carga de sus respectivas naciones frente a un precio mucho mayor para los vehículos con placa internacional, como los de Perú.

“En el reglamento de la Comunidad Andina dice que los países infractores tienen que resarcir al país afectado. Entonces, se interpreta que hay una indemnización al Estado Peruano ¿A quién han hecho daño? Al transportista nacional. Y la Comunidad Andina de Naciones dio 90 días para que el Estado Peruano imponga aranceles ejemplares para resarcir ese error”, expresó.

Milla aclaró que el gremio de transportistas no quiere ninguna indemnización económica sobre este caso. “ Queremos que ya no ingresen al país. Que se declaren los puertos secos en frontera por un periodo de 10 años porque están viniendo con petróleo de mala calidad para contaminar nuestro aire . Ellos tienen alto índice de azufre en el combustible”, mencionó.

“La ley 31646 se promulgo el 22 de diciembre del 2022. El MTC y el Ministerio de Energía y Minas tenían que reglamentar en 120 días. He participado en las mesas técnicas, pero hasta ahora no sale publicado en El Peruano”, añadió.

Sobre los temas de costos mínimos y reserva de carga, el citado gremio indicó que no hay avance desde que el Ejecutivo (gestión del vacado expresidente Pedro Castillo) propuso el proyecto de ley 3600-2022-PE , que plantea el mecanismo de libertad vigilada para garantizar el cumplimiento de costos eficientes. Ellos piden que sea aprobado por el Congreso.

“La libertad vigilada es la creación de un observatorio donde van a estar por cinco representantes de Sunat, Sutran, Indecopi, un generador de carga y un representante de los transportistas de carga pesada. Es para regular las altas y las bajas del mercado de precios de carga. Esta ley ayudará a la formalización de transportistas. Regulará todos los fletes a nivel nacional y a las empresas que cobren por debajo de ese precio de referencia”, señaló.

Piden la aprobación del proyecto de ley 3599-2022-PE , que plantea el mecanismo de contratación preferente de servicios de transporte de mercancías brindados por empresas locales y regionales.

, que plantea el mecanismo de brindados por empresas locales y regionales. Revisión de escala de multas que impone la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

“Estamos solicitando que la Sutran vuelva a sus inicios de fundación. Antes era fiscalizadora y correctiva. Se ha vuelto sancionadora y es el verdugo del transportista nacional”, dijo a Gestión.

Al ser consultado si demandan que la Sutran ya no tenga función sancionadora, Milla respondió: “El tema de las multas las están distorsionando porque son excesivamente abusivas. Hay de dos, cuatro, cinco, de 21 y hasta 25 mil soles. Debemos tener cautela en los montos de sanción o revisar la escala de multas”, comentó.

Entre otras demandas figuran mejorar la circulación de las unidades de carga pesada en los peajes y que la Empresa Municipal de Mercados S.A (EMMSA), anule el alza de tarifas a los vehículos desabastecedores.

La Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada informó que los 32 gremios que la conforman se sumarán al paro nacional indefinido este 11 de septiembre. (Foto: GEC)

¿Qué gremios participan y cuántas unidades paralizarán?

El vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada detalló que los gremios del norte, de la selva central, de Lima, y algunos del sur, se sumarán al paro nacional indefinido. Señaló dice que unos 32 gremios regionales respaldan el paro el 11 de septiembre.

“ Están todos los gremios del centro, de selva central y oriente, y está el 90% de la parte norte. En Lima estamos con cuatro gremios, y estamos en conversación con la UNP y gremios del sur. En el sur tenemos la representación de la CNTC Arequipa, la Asociación Tanqueros de Arequipa y tenemos uno que otro que está en Moquegua y Tacna. Estamos en conversaciones con compañeros de Juliaca y Desaguadero ”, dijo.

Al ser consultado cuántos vehículos pararían si mañana fuera el paro indefinido respondió: “Con que paren 100,000 todo el Perú estaría totalmente parado. Todos los que están en el norte Paita, Sullana, Piura, Chiclayo y Tumbes van a parar al 100 % en la zona fronteriza, y las zonas que están acá en Lima van a subir a la zona norte en apoyo de los compañeros tumbesinos”

Milla agregó que el punto donde se realizará la protesta es cerca del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF Tumbes ) donde no permitirán el pase de camiones y otras unidades de carga pesada procedentes de Ecuador .

“Tenemos dos instrumentos legales que respaldan nuestras acciones. Estaremos delante del CEBAF de Aguas Verdes desde las primeras horas del 11 de septiembre. Las personas que no quieran acatar se respeta su opinión. Las vías nacionales no se pueden bloquear. No vamos a bloquear diversas carreteras, pero sí no vamos a permitir ingresar a ecuatorianos”, dijo.

“ No ingresa ningún transporte pesado ecuatoriano a partir del 11 de septiembre. Los carros particulares, los turistas pueden ingresar al Perú porque ayudan a la economía del Perú ”, remarcó.

Respecto al diálogo, Abraham Marlon Milla aseguró que el diálogo “nunca se ha fracturado con el MTC” por lo que buscan que lleguen a acuerdo sobre sus demandas en las mesas técnicas. Citó como ejemplo como parte de los avances es que la semana pasada, el MTC amplió hasta el 1 de enero de 2025 la fecha para exigir que los conductores aprueben el “Curso de Actualización de la Normativa de Transporte y Tránsito Terrestre”.

Por su parte, Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, anunció que su gremio evalúa su participación en el paro nacional. Mencionó que existe “una falta de comunicación” entre la titular del MTC con los transportistas.

“El Ministerio de Transportes trata de minimizar la situación. Los gremios más importantes de carga como la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (Anatec) junto a la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada están entrando a huelga. Los buseros estamos evaluando la participación ya que la ministra [Paola Lazarte] no da entrevista a nadie del gremio”, dijo a Gestión.

MTC afirma que diálogo llegará a “buen puerto”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó a Gestión que se viene sosteniendo a la fecha una mesa ejecutiva de diálogo que permanentemente atiende los requerimientos para mejorar las condiciones del servicio de transporte terrestre, tanto de personas como de carga.

“Como resultado de este trabajo, representantes gremiales de la Unión Nacional del Transportista, que cuenta con 19 bases regionales a nivel nacional, y el Frente Nacional de Transportistas y Conductores han manifestado que no participarán de la medida anunciada para el 11 de setiembre ”, indicó.

Respecto a publicación de reglamentación de la Ley 31646 sobre la calidad del combustible para el transporte internacional que ingresa al Perú, explicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha liderado el trabajo articulado de este Reglamento que, en la actualidad, se encuentra en la última fase de validación por el Ejecutivo vía la plataforma de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), a fin de aprobarse y pasar al Consejo de Ministros .

“Como sector, en temas de transporte internacional siempre hemos adoptado medidas favorables para nuestros transportistas. En el caso específico de las sentencias del Tribunal de Justica de la CAN, venimos realizando reuniones intersectoriales con el Mincetur, MEF y Relaciones Exteriores, a fin de adoptar las medidas correspondientes”, sentenció.

En caso se acate el paro del 11 de septiembre, el ministerio explicó que de manera permanente toman las medidas de precaución en cada acción que realizan. “ En este caso particular, consideramos que el trabajo articulado en la Mesa Ejecutiva de Diálogo que viene coordinando el sector nos llevará a buen puerto ”, sentenció.

