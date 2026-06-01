El empresario Barry Diller, a través de su compañía People Inc., lanzó una oferta para adquirir el resto del gigante de casinos MGM Resorts International por US$ 48.30 por acción en efectivo, una operación que valora a la empresa en unos US$ 18,000 millones, incluida deuda.

People Inc., anteriormente conocida como IAC, ya controla aproximadamente el 26.1% de MGM Resorts, propietaria de emblemáticos complejos de Las Vegas como Bellagio, Aria y MGM Grand.

Diller, histórico empresario de medios y tecnología y presidente de People Inc. y que forma parte del consejo de MGM, aseguró en una carta que los activos y negocios del grupo “no están alcanzando su pleno potencial en los mercados públicos”, y defendió que la compañía tendría más margen de crecimiento fuera de la bolsa.

“Creemos que MGM representa un tipo de negocio poco común, con activos físicos difíciles de reemplazar o desintermediar por la inteligencia artificial y con excepcionales oportunidades de crecimiento digital”, señaló Diller en un comunicado.

El empresario estadounidense Barry Diller camina para abordar un taxi acuático tras su llegada al aeropuerto Marco Polo de Venecia, antes de la boda de Jeff Bezos el 25 de junio de 2025. (Foto de ANDREA PATTARO / AFP)

La propuesta, presentada al consejo de administración de MGM, es por ahora no vinculante y, de prosperar, convertiría a la empresa en una compañía privada bajo el control de Diller.

Las acciones de MGM subían hoy alrededor de un 15% en Wall Street, mientras que los títulos de People Inc. bajaban cerca de un 1.5%.

El empresario indicó que prevé financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible tanto en People Inc. como en MGM, además de deuda adicional y aportaciones de capital de potenciales inversores.

La apuesta de Diller llega en un momento de transformación para el sector del juego y el entretenimiento. Aunque MGM ha registrado un crecimiento impulsado por sus operaciones en China y mercados regionales fuera de Las Vegas, afronta desafíos como el aumento de los precios de hoteles, comidas y apuestas mínimas, así como una mayor competencia de las plataformas de apuestas deportivas online y de los mercados de predicciones como Kalshi y Polymarket.