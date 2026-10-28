El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) indicó que los estudiantes de último año, egresados y bachilleres no titulados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería tienen plazo hasta este 31 de octubre para postular a una de las 60 becas integrales del Programa de Extensión Universitaria (PEU), que brinda especialización en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública.

¿Qué deben hacer para postular? Los interesados pueden revisar los requisitos y completar su inscripción en la página web.

En esta edición, el ingreso será por estricto orden de mérito, mediante un examen de admisión virtual, que rendirán todos los inscritos el 8 de noviembre de 2026, y que evaluará los conocimientos correspondientes a cada especialidad y las competencias lógico-analíticas de los jóvenes.

La convocatoria es de alcance nacional y permitirá a los seleccionados capacitarse a través de un programa intensivo de 320 horas académicas, que comprenderá contenidos de regulación de las telecomunicaciones, gestión pública, habilidades profesionales, innovación e inteligencia artificial, así como casuística y una semana internacional. Además, se contará con la participación de especialistas del Osiptel y docentes de reconocida trayectoria académica.

Las 60 becas integrales serán distribuidas en partes iguales, 20 vacantes para Derecho, 20 para Economía o Ingeniería Económica, y 20 para Ingeniería (Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Informática, Software, Redes y Comunicaciones, Información o Industrial).

Cabe resaltar que el 50% de las vacantes estará destinado a estudiantes de universidades ubicadas en regiones, fuera de Lima y Callao.

Becas. (Foto: Pexels)

Beneficios

El organismo indicó que cubrirá el 100% de los costos académicos de las clases presenciales en Lima (del 11 de enero al 19 de marzo del 2027), incluidos los materiales de estudio, así como los gastos de alimentación, movilidad local y seguro contra accidentes. En el caso de los becarios provenientes de regiones, también se subvencionarán los gastos de traslado y alojamiento en la capital.

Asimismo, quienes ocupen los tres primeros puestos de cada especialidad al finalizar el programa tendrán la oportunidad de incorporarse al organismo regulador mediante un convenio de prácticas preprofesionales o profesionales, además de recibir un incentivo económico adicional a la subvención mínima.