El magnate Elon Musk reveló sus sentimientos tras la derrota de los candidatos republicanos frente a los demócratas en las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio. Quizá habría sido mucho peor sin ello”, contó Musk en el DealBook Summit organizado por The New York Times en Nueva York.

De acuerdo con datos de financiación electoral recopilados por OpenSecrets, Elon Musk destinó unos US$ 445 millones a las elecciones federales de este 2026.

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El CEO de Tesla y SpaceX, a pesar de ser uno de los mayores donantes políticos del reciente ciclo electoral en Estados Unidos, indicó que no prestó mucha atención a las campañas de los aspirantes republicanos por estar concentrado en sus empresas.

Vale aclarar que, tras las elecciones intermedias de Estados Unidos celebradas a inicios de noviembre, los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso y lograron nueve escaños que estaban en manos republicanas en el Senado —su avance más grande en comicios de esta naturaleza desde 1958—.

Entre los resultados más emblemáticos está el de James Talarico en Texas, quien venció al republicano Ken Paxton, lo que significó el fin de una racha de casi cuatro décadas sin victorias demócratas en una elección al Senado en ese estado.

Con información de EFE.