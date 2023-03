El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la restricción del tránsito en la carretera Central (Ruta Nacional PE-22) por el feriado largo por Semana Santa y Fiestas Patrias. Precisó que la medida se aplicará el 6 hasta el 9 de abril y del 27 al 30 de julio, respectivamente, declarados feriados por el Gobierno.

Según el MTC, la restricción prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga de más de 3.5 toneladas de peso bruto en el tramo comprendido entre el kilómetro 23, en Chaclacayo, en Lima; y el kilómetro 145, centro poblado Pucará, en Junín.

La medida se sustenta en que durante los feriados correspondientes a las festividades de Semana Santa y Fiestas Patrias, la carretera Central experimenta un incremento sustancial en el flujo vehicular generando mayor congestión. Por ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en dichas fechas, prioriza el transporte de personas por sobre el transporte de mercancías, así como la adecuada transitabilidad y conectividad desde y hacia las principales ciudades del centro del país, por lo que corresponde la adopción de medidas temporales de gestión de tránsito para cumplir dicho propósito.

PERIODO DE RESTRICCIÓN TRAMO DE RESTRICCIÓN Jueves 6 de abril de 2023

Desde las 00:00 hasta las 10:00 horas

Domingo 9 de abril de 2023

Desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Desde el km 23 (Chaclacayo) hasta el km 145 (Centro Poblado Pucará) de la Ruta Nacional PE-22, en ambos sentidos. Jueves 27 de julio de 2023

Desde las 00:00 hasta las 08:00 horas.

Domingo 30 de julio de 2023

Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. Desde el km 23 (Chaclacayo) hasta el km 145 (Centro Poblado Pucará) de la Ruta Nacional PE-22, en ambos sentidos.

Agrega que son puntos de control obligatorio aquellos ubicados en los extremos del tramo de restricción descrito en el numeral anterior: en el punto ubicado en el kilómetro 23 de la vía (Chaclacayo), y en el punto ubicado en el kilómetro 145 de la vía (centro poblado Pucará).

Los vehículos que no deberán circular en la carretera Central en el horario establecido, pero que se encuentren dentro de la vía en el horario de inicio, podrán “proseguir su circulación hasta salir del tramo restringido en un lapso no mayor a cinco horas, no pudiendo reingresar durante dicho periodo”, asevera la norma.

La norma dispone también que la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de sus competencias, dispondrá las acciones de control en la carretera Central, a fin de detectar toda infracción de tránsito y/o conducta indebida derivada del no acatamiento o resistencia a cumplir lo dispuesto en el presente dispositivo legal, en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Están exceptuados de la restricción a los vehículos de emergencia (unidades policiales, grúas, ambulancias, unidades de bomberos, entre otros) que se dirijan a la carretera Central; vehículos que trasladen donaciones o ayuda humanitaria (medicamentos, materiales de construcción, ropa en general y calzado, entre otros).

También, los vehículos que transporten personal o maquinaria o equipo destinados a operaciones de liberación o habilitación de vías de comunicación terrestre en general, conforme a las coordinaciones que se hayan realizado con la Policía Nacional del Perú.

El dispositivo señala que Provías Nacional es el encargado de la publicación de las rutas alternas a la vía restringida en su portal institucional.

