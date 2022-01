El ministro de Defensa, Juan Carrasco, afirmó esta mañana que las Fuerzas Armadas están aptas para participar en la seguridad ciudadana apoyando a la Policía Nacional, ello ante las nuevas medidas del Gobierno para luchar contra la delincuencia.

“Nosotros estamos aptos para brindarles todo el apoyo, principalmente en los temas de brindar seguridad. Cuando hay operativos en zonas convulsionadas lo que hacen las Fuerzas Armadas es resguardar, para que no se ataque a la Policía Nacional”, explicó el ministro.

Asimismo, señaló que están tomando medidas dentro de las Fuerzas Armadas, como la capacitación para que participen en la seguridad ciudadana.

“Dentro de los organismos de las Fuerzas Armadas, tanto de la FAP, Marina y Ejército, estamos preparando a varios miembros para que participen en el tema de la seguridad ciudadana, que ya lo han hecho al inicio de la pandemia”, comentó Carrasco.

Expresiones de violencia contra el presidente

Por otro lado, el ministro Carrasco se solidarizó con el presidente de la República, Pedro Castillo, ante la publicación hecha en redes sociales por un periodista, en la cual se agrede e incita a la violencia contra el mandatario.

“Nosotros respetamos la libertad de prensa, la libertad de opinión, pero creemos que todo derecho fundamental no es absoluto, tiene sus límites, y el límite está en no injuriar, no difamar y en no cometer otro delito. En este caso estamos hablando de una instigación al magnicidio”, aseveró.

El titular de Defensa recordó que la instigación al magnicidio, según el artículo 108-A del Código Penal, tiene una pena de 25 a 35 años.

“Yo creo que esto no puede pasar desapercibido, no puede quedarse sin sanción alguna. Insto a todas las autoridades que correspondan para que inicien las investigaciones contra estas personas”, agregó Carrasco.

Finalmente, el ministro señaló que el país necesita unión en estos tiempos de pandemia, y mencionó que ese es el camino que ha escogido el presidente Castillo desde el primer día de su gestión.