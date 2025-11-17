La institución agradece la comprensión de la ciudadanía mientras avanzan en la recuperación y protección de sus canales de comunicación digitales. Foto GEC
El Ministerio de Cultura del Perú informó a través de un comunicado en sus redes sociales que .

Según informaron, se están tomando todas las medidas para restablecer el acceso y funcionamiento oficial del perfil.

Las autoridades del Mincul aseguraron que se están realizando acciones técnicas y de seguridad para recuperar el control total de la cuenta y evitar futuras interrupciones. Recomiendan a la población mantenerse informada por canales oficiales alternativos y estar atentos a nuevas actualizaciones sobre la situación.

La institución agradece la comprensión de la ciudadanía mientras avanzan en la recuperación y protección de sus canales de comunicación digitales.

