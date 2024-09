Un total de 74 bienes culturales repatriados de Estados Unidos fueron entregados al Ministerio de Cultura en una ceremonia oficial realizada en el Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tagle en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de 68 bienes arqueológicos, 2 pinturas virreinales y 4 bienes documentales. “Entre estos bienes, destacan tres documentos del siglo XVI, correspondientes a un contrato de la primera compañía teatral de la que se tiene registro en América; dos pinturas virreinales cusqueñas del siglo XVII, y una gran variedad de piezas de origen prehispánico”, resaltó el Ministerio de Cultura.

De los 68 bienes arqueológicos, 11 son piezas incautadas por el HSI-DHS (vasijas, kero de madera, textil, etc.), 2 vasijas de cerámica incautadas por el FBI; y 55 piezas devueltas voluntariamente (piezas de cerámica, textiles, objetos de otros materiales, entre otras).

Estas piezas precolombinas corresponden a las Culturas Chancay, Nasca, Paracas, Lambayeque, Chimú Cajamarca e Inca, así como a los estilos temporales Intermedio Temprano (200 a. C – 600 d. C.) y Horizonte Medio (600 d. C. – 1000 d. C.), y territorialmente, a estilos prehispánicos de la Costa Norte y Costa Central.

(Foto: Ministerio de Cultura)

Estas recuperaciones se dan en el marco del “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la Imposición de Restricciones a la Importación de Categorías de Materiales Arqueológicos y Etnológicos del Perú”, firmado en Lima en septiembre de 2022.

“Con estas 74 piezas de nuevo en el Perú, tenemos un total de 5,553 bienes recuperados desde el año 2022 hasta la fecha”, señaló la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Carmen Vegas.