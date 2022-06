Desde el lunes 20 de junio, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara se encuentra de licencia por motivos de salud; por lo que se encargó el despacho al ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra.

Ese mismo día, la cartera dio a conocer la renuncia de Kensy Mayta Samaniego al viceministerio de Minas, y el término de la designación de Rafael Reyes Vivas como viceministro de Hidrocarburos.

Dejando ambos despachos encargados al viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez.

¿Cómo afecta tener una alta rotación en una cartera clave para la economía?

Recordemos que desde el 23 de mayo Herrera Jara se desempeña como la cuarta titular del Minem desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo.

Tras ganar Perú Libre las elecciones presidenciales, se asignó a Iván Merino como ministro de Energía y Minas, pero ocupó el cargo menos de tres meses; le siguió Eduardo González Toro con casi cuatro meses de gestión, para luego pasar a cargo de Carlos Palacios Pérez, que estuvo también tres meses en el cargo hasta el 22 de mayo. Todo ello en menos de un año.

Además de la inestabilidad en la cartera, está las señales que el gobierno ha dado sobre este sector. Como las acusaciones de la vicepresidenta Dina Boluarte, en Davos, durante el Foro Económico Mundial (WEF, por las siglas en inglés), donde dijo que las empresas mineras en el Perú de contaminar el medio ambiente, ríos, pastizales y lagunas.

Indicadores

El Ministerio de Energía y Minas informó que en el primer trimestre de 2022 la inversión en el sector minero ascendió a US$ 1,029 millones, monto mayor en US$ 86 millones a lo registrado en el primer trimestre del año previo cuando la economía empezaba a recuperarse, tras la crisis sanitaria originada en el 2020.

Dicha expansión en el periodo analizado fue impulsada por desembolsos en construcción, ampliación, mantenimiento y compras programadas por parte de las empresas.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la producción del sector de Minería e Hidrocarburos (cuyo peso en el PBI es de 11.9%) se redujo 1.2% interanual por la menor extracción de la mayoría de los metales, a excepción de hierro. Así, en el primer trimestre el sector creció solo 1.1%.

A detalle, el sector hidrocarburos interanual en marzo, principalmente por la mayor extracción de líquidos de gas natural y gas natural. “[En tanto], la producción de petróleo se redujo debido a la paralización del lote 95, por la toma del lote por parte de las comunidades”, precisa el BCR en su resumen económico Nº 35.

¿Qué se puede esperar para el cierre del segundo trimestre del año en el sector minero e hidocarburos?

¿A la deriva?

Gestion.pe conversó con Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sobre cómo esta inestabilidad y señales del gobierno de Pedro Castillo afectan la inversión y crecimiento de estos sectores.

Carlos Gálvez, presidente de la SNMPE.

¿Cómo impacta en la percepción del inversionista que no se tenga una dirección firme en el sector?

“Llevamos 11 meses en los que se va cambiando de titulares en todos los ministerios. Hemos pasado varios meses sin viceministro de minas, con encargados y lo mismo en hidrocarburos, entonces se trata de una raya más al tigre. Los inversionistas tienen una clara señal de que las inversiones tendrán que esperar para el próximo gobierno”.

“Hace poco se realizó Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) donde han asistido el ministro de Economía, la ministra de Energía y Minas y el presidente del BCR, y durante el Peru Day ha habido solo seis extranjeros. Quiere decir que el Perú no le interesa a nadie como destino de inversión en minería”.

¿Cuáles son la expectativas para el cierre del segundo trimestre?

“Ya hemos visto cómo se ha caído la producción en el primer trimestre y veremos cuánto más ha caído cuando reporten el segundo trimestre. Si hemos tenido en el segundo trimestre la paralización completa de Las Bambas como dos meses, eso nos da un claro indicador que la producción no viene bien. Eso no le hará bien al Perú, pero parece que en este gobierno a nadie le interesa”.

¿Se espera una mejor gestión con la ministra Herrera?

“A la ministra Herrera le deseo el mejor de los éxitos y me encantaría que su gestión sea exitosa, pero esto no se trata solo de un ministro, sino de un equipo de gobierno. El problema es Castillo. Cuando uno ve de qué gente se ha rodeado se tiene muy claro que no va a poder gente de calidad. ¿Quién se va a querer contaminar con esta gente?”.

¿Está el sector a la deriva?

“En hidrocarburos estamos produciendo 20,000 barriles menos a diario; y pagamos el combustible más caro de América Latina, ¿por qué? porque hay que pagar Talara y no hay con qué. Tenemos al sector que representa entre el 10% y 12% del PBI ninguneado, maltratado, paralizado y sin estímulo para las inversiones”.

¿Qué perfil se requiere para los puestos a viceministros de Minas e Hidrocarburos?

“El sector necesita un equipo técnico de primer nivel. Se ha retirado al equipo que tenía conocimiento y manejo del sector, entonces no hay ni siquiera con quien hablar. A la ministra no le han dejado más que escombros, después de haber separado de los cargos a decenas de funcionarios de primer nivel. Es una cuestión técnica, no política. Aquí lo que han querido es darse cupos y no se trata de eso”.