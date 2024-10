Según un informe de Cuarto Poder se conoció que a dos mineras, sancionadas por contaminación ambiental, se les habría otorgado el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), tras reunirse con el ministro Rómulo Mucho.

De acuerdo al informe periodístico, durante su gestión, un grupo de dirigentes mineros, encabezados en ese momento por Paul Apaza, consiguió en tiempo récord dicho beneficio.

Según el portal de transparencia, Apaza Coyla sostuvo dos reuniones con el ministro Rómulo Mucho. La primera tuvo lugar el 27 de febrero de 2024, de 9:00 a.m. a 10:15 a.m., y la segunda, el 12 de marzo de 2024, de 9:30 a.m. a 9:50 a.m.

“Hablamos básicamente del proceso de formalización del Reinfo, no (fuimos) a pedirle, fuimos a hablar un poco de todo lo que es el sector de la pequeña minería y el punto central fue el Reinfo. Yo era en ese entonces presidente de la central de cooperativas”, detalló Apaza al dominical.

¿Qué dice el Minen?

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) rechazó las versiones emitidas en el reportaje del dominical.

Explicó que el 27 de febrero de 2024, luego de dos semanas que el ministro asumió el cargo, se reunió entre otros, con representantes de asociaciones de La Rinconada - Puno en compañía del director general de Formalización Minera del Minem de aquel entonces.

Luego, recordó que el 12 de marzo de 2024, un grupo de manifestantes se ubicó en el frontis del Minem; por lo que se autorizó el ingreso de sus dirigentes, entre los cuales se encontraba el señor Paul Apaza Coyla, quien se registró como representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), siendo atendidos por funcionarios del Minem.

“Esta reunión se dio en el marco de las protestas organizadas por gremios mineros en vías de formalización convocadas por la CONFEMIN, durante los días 11 y 12 de marzo de 2024, para la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1607. Finalmente, el Congreso de la República, mediante Ley N° 31989, derogó el mencionado Decreto Legislativo”, anotó.

Respecto a la incorporación de la actividad de beneficio, en favor de la Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro Limitada – CECOMIRL Ltda., explicó que esta fue autorizada por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) del Gobierno Regional de Puno, mediante Resolución Directoral N° 062-2024-GRP-GRDE-DREM-PUNO/D de fecha 05 de marzo de 2024.

“ Es inexacto lo mencionado en el reportaje periodístico respecto al Informe N° 292-2024-MINEM/DGFM-REINFO, del 14 de marzo de 2024, puesto que este se emitió para la actualización de la información del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en atención a lo resuelto por la DREM Puno ”, subrayó.

Respecto a la suspensión de actividades en el Reinfo, el 1 de octubre del 2024 la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Minem, recibió información de otras entidades públicas que le permitieron verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Reinfo; en ese sentido, la última actualización se efectuó el viernes 11 del presente mes, suspendiéndose masivamente a un total de 2,349 inscripciones para actividades de beneficio, por diversos incumplimientos de condiciones de permanencia.

“Es preciso señalar que, la información en el Reinfo se actualiza cada 6 horas, sea por cumplimiento o incumplimiento de los requisitos, y su mecanismo es dinámico para todos los que se encuentren inscritos”, acotó.

Añadió que la suspensión de la actividad de beneficio de CECOMIRL Ltda. en el REINFO, producida el viernes 11 de octubre del 2024, obedeció al incumplimiento de lo dispuesto en el literal D, del artículo 7 del Decreto Supremo N° 001-2020-EM, por no contar con el Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT.

También indicó que la actual directora general de Formalización Minera del Minem, es personal directivo de carrera en este sector desde el año 2020.

Finalmente, el Minem dijo que en el marco de su compromiso con la transparencia en la gestión actual se brindó oportunamente toda la información solicitada antes de la publicación del reportaje, manteniendo su posición firme en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo los pilares del buen gobierno.





Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, en nuevos cuestionamientos por brindar Reinfo a minera suspendida. Foto: Gob.pe

