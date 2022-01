El ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que las jornadas pedagógicas en las escuelas públicas serán completas en el presente año y que cada institución educativa tendrá autonomía para elaborar la programación de acuerdo a su contexto, como parte del proceso de fortalecimiento y descentralización del sistema de enseñanza.

Serna ratifico que los docentes retornarán a las aulas el primer día de marzo a nivel nacional con la finalidad de iniciar la etapa de preparación del programa curricular y el Plan Anual de Trabajo, mientras que las clases escolares probablemente se inicien durante la tercera o cuarta semana de marzo.

“El número de horas mínimas que se exige en el trabajo anual de los centros educativos pasa por un control de acuerdo al nivel; 900 horas en inicial, 1,000 horas en primaria y 1,200 para secundaria; entonces, cada institución educativa debe realizar la sistematización de las horas de clase en función de su proyecto educativo institucional y de acuerdo a las prioridades de su contexto”, aseveró.

Serna informó que el Ministerio de Educación (Minedu) está trabajando en la incorporación de un plan de capacitaciones rápidas para que los docentes se beneficien con asistencia técnica, con el objetivo de mejorar sus conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas.

También dijo que desde su designación como titular del Minedu ha habido avances significativos, como la habilitación del presupuesto para el mantenimiento de locales escolares, que ahora tiene un cronograma simplificado, el destrabe de algunos puntos de la norma técnica que permite dinamizar el proceso de contratación docente y la aceleración de la distribución de material educativo a zonas recónditas.

Al respecto, mencionó que se ha reunido con sus homólogos de diversos sectores para gestionar apoyo y que personal del Ministerio de Defensa colaborará con la refacción y acondicionamiento de las instituciones educativas y, además, se encargará de la distribución de materiales educativos hasta las zonas más lejanas del país.

Sobre las investigaciones de la filtración de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021, sostuvo que se debe acelerar el procedimiento administrativo para sancionar drásticamente a quienes resulten responsables, quienes no solo deben tener sanción administrativa sino también en el fuero penal.

“En mi trabajo siempre he actuado en base a tres pilares: honestidad, transparencia y justicia, y no he llegado al Ministerio de Educación para aprovecharme del cargo ni beneficiar a nadie, tampoco para tapar acciones incorrectas, se tiene que sancionar con todo el peso de la ley a quien la infrinja”, sentenció.

Sobre las diversas evaluaciones que miden el desempeño de los docentes, dijo que los maestros no tienen miedo a las evaluaciones que se basan en la meritocracia y la reforma magisterial, pero sostuvo que se debe corregir la forma y el contenido de las evaluaciones para hacerlas más pertinentes.