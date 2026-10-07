Los propietarios de vehículos pueden recibir una alerta si alguien intenta gestionar un duplicado de su placa de rodaje sin su consentimiento.

La herramienta “Alerta Clonación”, implementada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), permite detectar este tipo de solicitudes y actuar antes de que se concrete el trámite.

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¿Cómo funciona?

Según informó Sunarp, el sistema envía un mensaje de texto al celular o un correo electrónico del propietario cuando se presenta una solicitud de duplicado de placa ante la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

La alerta busca prevenir la denominada clonación de placas, modalidad en la que, de acuerdo con la entidad, delincuentes utilizan la identificación de un vehículo formal en otra unidad de características similares, incluso para cometer delitos.

El riesgo se produce cuando un tercero suplanta la identidad del propietario para solicitar un duplicado físico de la placa.

Si el titular recibe una notificación y no reconoce el trámite, puede oponerse de manera inmediata comunicándose a los números habilitados por la AAP: 640 3636 para Lima y 0-800-71111 para provincias.

Sunarp informó que “Alerta Clonación” ha enviado 3,745 notificaciones este año. Conozca cómo funciona el servicio y qué hacer ante un intento de duplicado. Foto: SUNARP.

Lima concentra la mayoría de alertas por clonación de placas

“Alerta Clonación” está integrada a la plataforma gratuita “Alerta Registral” de Sunarp. Para acceder a esta protección, los propietarios deben afiliarse al sistema utilizando el número de placa de su vehículo.

Sunarp señala que actualmente circulan más de 10 millones de vehículos en el país. De ese universo, 383,890 unidades cuentan con protección mediante esta modalidad de alerta.

En lo que va del año, el servicio ha generado 3,745 notificaciones a propietarios que se encuentran afiliados a “Alerta Clonación”. Lima concentra la mayor cantidad, con 3,155 alertas, seguida por Arequipa, con 170, y Pucallpa, con 145.

Cabe precisar que la asignación del número de Placa Única de Rodaje corresponde legalmente a Sunarp, mientras que la fabricación de las placas físicas es administrada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).