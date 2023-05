Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, señaló este martes que no permitirán un “doble discurso” por parte de la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, respecto a la erradicación del transporte informal como los taxis colectivos.

Las expresiones del dirigente del gremio de transportes se dan luego que ayer, la ministra dijo que su sector defiende el transporte masivo, y que en ese sentido, no respaldarán iniciativas para la formalización de los colectivos ante la intención del Congreso de impulsar un proyecto de ley en ese sentido.

“En estos 20 años hemos escuchado cientos de exposiciones, pero lamentablemente no hay una política que se respete a mediano y largo plazo. ¿Estamos de acuerdo con la exposición de la ministra? Sí. Lo que no vamos aceptar es un doble discurso”, indicó Ojeda en diálogo con RPP.

El dirigente Consejo Nacional de Transporte Terrestre presentó un proyecto de resolución ministerial firmado el 12 de mayo por la ministra Paola Lazarte en el que permitiría la circulación de taxis colectivos y combis en más de 20 ciudades en la ruta de la Panamericana Norte.

“Así como queremos un transporte integrado, lo que no vamos a permitir es que todo el Perú se llene de combis. Esta es una prepublicación (resolución ministerial) firmada por la ministra el 12 de mayo. En esa resolución se pretende dar (rutas) a los colectivos. Solo se está tocando la primera macroregión de cuatro macroregiones y eso incluye involucrar a las provincias de Lima. Desde Zorritos hasta Chiclayo, partecita y partecita, por la Panamericana Norte a combis y colectivos. En las últimas seis hojas hay más de 20 ciudades que todas pasan por la Panamericana Norte”, indicó.

Por su parte, Ángel Mendoza, gerente general de la ACTU, indicó que coinciden con la lucha contra los autos colectivos, pero que hasta el momento no conocen cómo será el plan de este tipo de transporte informal. Reiteró su pedido de reunirse con la titular del MTC.

“En el año 2014 empezaron los corredores complementarios, pero el día de hoy no sabemos realmente más allá de coincidir con la ministra de Transportes. No sabemos en realidad cuál es el plan a corto y mediano plazo del que nos ha hablado, por lo cual hemos pedido una audiencia desde febrero. Pedimos a que pueda acceder porque somos uno de los actores importantes para poder contribuir, dar nuestra opinión y conocer las políticas que se van a seguir más allá de las declaraciones y que hasta hora no se ejecuta”, mencionó.

