La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, calificó de “mala gestión” la liderada por María Jara frente a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. Las expresiones de la ministra se dan luego que la extitular de ATU presentó una demanda de amparo ante el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de anular la disposición del Ejecutivo y regresar a su puesto.

Durante una conferencia sobre avances y ejecución de los proyectos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lazarte reiteró que el sistema de transporte está en una situación “precaria” por lo que existe el servicio informal a través de los taxis colectivos. Esto provocó, según mencionó, que no se promueva la operación de más corredores complementarios.

“Hemos encontrado que desde que se creo la ATU no hay mas corredores. Esa es la razón por lo que están en una situación precaria, por lo que proliferan los colectiveros. La mala gestión lo que ha hecho es dejar de lado a los corredores. No ha habido segregación de rutas ni entrega de nuevas rutas por parte de la ATU, y no ha habido nuevos proyectos. No hay nuevas licitaciones solo retórica, papel y no gestión ”, señaló Paola Lazarte.

Asimismo, Lazarte indicó que esperará la decisión del Poder Judicial sobre las demandas de la expresidenta de la ATU. “Procederemos como en un Estado de derecho, esperaremos los resultados del juez, confiamos en la justicia”, mencionó.

La ministra reiteró que el MTC actuó con la “legalidad del caso y transparencia” sobre la remoción de María Jara.

Sobre demanda de María Jara

Once días después de haber sido removida del cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara presentó una demanda de amparo.

En el documento, la exfuncionaria pide estas cosas en concreto: la identificación de los derechos fundamentales vulnerados y que se ordene la inaplicación total del Decreto Supremo n.º 007-2023-MTC, que fue publicada el último 11 de mayo.

En respuesta el sector Transporte, informó que la procuraduría del MTC una vez se ha notificada con la demanda de acción de amparo presentado por la ex titular de la ATU ejercerá la correspondiente defensa institucional.

A través de un comunicado, el MTC reiteró que la modificación del reglamento de organización y funciones de la ATU fue legal y bajo el respeto a la institucionalidad.

