El Municipio de Pachacámac confirmó que el almacén de llantas que se incendió no tenía licencia de funcionamiento, mientras que los bomberos, que lograron controlar el siniestro, revelaron que el almacén no tenía un sistema contra incendios y se habría expuestos a trabajadores.

La noche de ayer, se registró un incendio en un almacén de llantas en el distrito limeño de Lurín, que pudo ser contenido este domingo por los bomberos tras más de 6 horas de jornada contra las llamas.

Según información preliminar, el local no contaba con licencia emitida por el distrito de Lurín , por lo que se esperaba que sí la tuviera del distrito de Pachacámac . Sin embargo, este último distrito tampoco tenía licencia emitida por su comuna, así lo indicó José Luis Espichan, gerente municipal de dicho distrito.

Al respecto indicó que muchas empresas aprovechan el conflicto de límites entre Pachacámac y Lurín para burlar a las autoridades y no tributar en ninguna de las dos jurisdicciones.

“No tenemos registrada con licencia de funcionamiento a esta empresa, no la tiene, es informal. Lamentablemente, el conflicto de límites ocasiona esto, que mucha gente se aproveche de la situación y no tribute en ninguno de los dos distritos, al comenzar a funcionar”, sostuvo.

Almacén contaba con deficiencias de seguridad

Según revelaron a medios de prensa, los bomberos presentó complicaciones a la hora de apagar el incendi o, debido a la negligencia de los propietarios del almacén y la falta de apoyo de la empresa proveedora del servicio eléctrico a dicho local.

Así lo reveló el comandante departamental de los bomberos de Lima Sur, Jaime Palacios Ferrari, quien indicó que el almacén no contaba con sistema contra incendios, pese a ser obligatorio por las normas municipales.

“Por lo que me he enterado, el local no tiene licencia de funcionamiento y no hubo inspección previa de la municipalidad para verificar las condiciones de seguridad”, comentó.

Además, señaló que los propietarios de l almacén ordenaron a sus trabajadores poner a buen recaudo las llantas, sin dotarlos de trajes de protección ante las altas temperaturas.

“Por la misma desesperación de los propietarios comenzaron a meter a su personal exponiéndolo, sin prendas de protección, a sacar las llantas para proteger y, como ustedes ven, (las llantas) están acá atrás. Al final, nos impedían el paso de las unidades y el trabajo interno, porque entre el montacargas que pasaba que pisaba las mangueras, que podía atropellar a los bomberos o que interrumpía nuestro paso nos complicaba (la labor)”, reveló.