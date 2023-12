Y es que, el ingreso legal de pirotecnia al Perú no asegura que la venta también se realice de manera formal. “Si un producto importado, legalmente, se vende fuera de la feria, se convierte en un producto ilegal”, precisa a Gestión Juan Ricardo Piiroja, presidente del Sector de Importadores y Comerciantes de Efectos Visuales, Sonoros y Fumígenos de Uso Recreativo de la Cámara de Comercio de Lima.

Proyección de venta pirotécnica para este 2023

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) detalló a este diario que “han ingresado 12 solicitudes para autorización de ferias pirotécnicas, las cuales corresponden a las siguientes regiones: Lambayeque, Piura, Áncash, Ucayali, Loreto, Lima, La Libertad y Junín”.

Sobre el ingreso de pirotecnia al Perú precisaron que en el 2022, “la cantidad legal ingresada fue de 2,693,030 kilos, mientras que este 2023, hasta la fecha, ha ingresado un total de 2,950,683 kilos, evidenciándose un aumento”.

“Podríamos decir que en el 2022, se trajo US$ 2,470,000, costo de la mercadería puesta en los puertos de Perú. La venta fue de casi US$ 8 millones en productos pirotécnicos. Nosotros pensamos que la venta para este 2023 podría estar superando esa cantidad en un 20%; podríamos tener en venta al público a nivel nacional entre US$ 8 o 9 millones”, mencionó Piiroja.

Se registró un aumento en el ingreso de pirotecnia en el Perú. Foto: gob.pe

Ferias para la venta de pirotecnia

Piiroja recuerda que en el 2022, debido al confinamiento social por la pandemia, no se autorizaron a las ferias. En el 2021, la Sucamec autorizó dos ferias a nivel nacional. En el 2022, fueron siete ferias y para el 2023 se esperaba una cifra mayor.

“Las ferias están autorizadas por 45 días de venta; sin embargo, por los trámites de la Sucamed, muchas veces les dan solo una semana para vender. En los últimos años, se autorizaba a partir del 17 de diciembre. Se necesita por lo menos tres semanas de venta. Calculo que para el 15 de diciembre ya tendremos no menos de 7 u 8 o 10 ferias a nivel nacional”, agrega.

Raíz de la venta informal de pirotecnia

El presidente del Sector de Importadores y Comerciantes de Efectos Visuales, Sonoros y Fumígenos de Uso Recreativo de la CLL, comenta que la Sucamec autoriza a un grupo de importadores para la compra de productos a las fábricas de China, estos llegan al Perú en naves especiales y van a sus depósitos para la posterior comercialización en las ferias. Con ello, el consumidor final tiene la garantía de que la pirotecnia que adquiere ha pasado por una cadena de formalidad.

Sin embargo, pese a que la Sucamec todavía no ha autorizado a las ferias que venderán pirotecnia, estos productos ya se han distribuido a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede?

El representante gremial indica que la “informalidad de la venta pirotécnica es del 80% y la formalidad es del 20%. El esfuerzo que hacen los formales por vender es bastante grande, pero la informalidad se riega por todos lados”.

Esto se debe a que hay importadores que traen 10 contenedores de pirotecnia y no tienen un almacén para guardar esta cantidad. Los productos ingresan al país, pero ‘desaparecen’ del mercado; es decir, llegan a las tiendas, a los puestos en la calle, etc.

“Si un producto importado, legalmente, se vende fuera de la feria, se convierte en un producto ilegal. La pregunta es, si importadores que traen productos pirotécnicos y no hacen feria, ¿cómo venden sus productos? Muchos de ellos lo venden de sus almacenes y de ahí va saliendo la carga a diferentes lugares del territorio”, menciona Juan Ricardo Piiroja.

Por su parte, la Sucamec afirma que “los comerciantes inescrupulosos se abastecen de grandes cantidades de pirotécnicos artesanales o falsificados. Esta mercadería ilegal es almacenada en lugares clandestinos, que no cumplen las mínimas medidas de seguridad. Ahí guardan los pirotécnicos ilegales, que contienen altas cantidades de pólvora negra, fósforo, entre otros insumos que pueden generar incendios”.

Sucamec, la PNP y el Ministerio Público trabajan en conjunto para localizar la venta ilegal de pirotecnia. Foto: gob.pe

Contrabando de pirotecnia en el mercado

Por otro lado, el especialista en Fuegos Artificiales también rescata el tema del contrabando de pirotecnia que llega al Perú desde los países de Bolivia y Ecuador.

“El ‘Cuetecillo’ es un producto emblemático en la pirotecnia que fue prohibido en el Perú y esto ha generado que el mercado boliviano lo traiga en grandes cantidades por la frontera”, señala.

La PNP no puede intervenir en todos los casos

Durante el 2023, la Sucamec ha participado en operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, “lo que nos ha permitido en el 2023 un total de 70 toneladas de pirotecnia ilegal decomisada. El material detonante equivalía a casi S/ 5 millones y fue resultado de incautaciones y decomisos en Lima y Callao”.

Según los datos de Sucamec, hasta la fecha, en solo Lima se ha decomisado 2.5 toneladas de pirotécnicos en los distritos de Rímac, Cercado de Lima, Villa el Salvador, Lurín, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Ancón y San Juan de Lurigancho.

Por su parte, Juan Ricardo Piiroja considera de que “no existe la forma de que la PNP salga e incaute estos productos en su totalidad” porque “no saben qué se puede vender o no en la calle”, y porque tienen autorizado intervenir necesariamente cuando hay una carga que tenga un peso bruto mayor a 25 kilos.

“En el caso de la ‘Chispita mariposa’, tiene por ley la autorización y que se puede vender en los supermercados. Sin embargo, los otros productos ya no están permitidos”, indicó

Piiroja agrega que “se debe considerar que cualquier persona puede comprar hasta 25 kilos de productos pirotécnicos y no necesita autorización para movilizarse con ello, pero si está llevando 200 kilos, lógicamente es para vender. Ahí va en contra de la norma y actúa la Policía. La PNP tiene grandes limitaciones”.

PNP suele intervenir en grandes cantidades de venta ilegal de pirotecnia. Foto: gob.pe

Sucamec informa que las sanciones de la venta ilegal de pirotecnia es multa y decomiso del material. “Las multas son hasta 500 UIT (S/. 2,475,000.00) y el decomiso de los productos intervenidos, los cuales quedan a disposición de la entidad y su destino final es la destrucción”.

Con el objetivo de intervenir la pirotecnia ilegal y proceder a su incautación, la Sumaec ha identificado los lugares de mayor incidencia y dispuso al personal para monitorearlas.

Grupo N° 1 Zona Centro (Cercado de Lima, Rímac).

Grupo N° 2 Zona Sur2 (Villa el Salvador – Lurín) y Zona Sur1 (Chorrillos, San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo).

Grupo N° 3 Zona Norte (Desde San Martín de Porres hasta Ancón).

Grupo N° 4 Zona San Juan de Lurigancho (1, 2 y 3ra etapa).

Grupo N° 5 respaldo en la sede Central de Sucamec

A nivel regional, los puntos identificados son en las regiones de Callao, Loreto, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Ica, Cusco, Arequipa, Puno y Tacna; a cargo de las intendencias y jefaturas zonales de la Sucamec.

Recomendaciones para el mercado de pirotecnia

Juan Ricardo Piiroja brinda una serie de recomendaciones para las personas que adquieran material pirotécnico para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo: “Tenemos que generar en la gente una conciencia con respecto al uso de la pirotecnia”.

Si se utiliza la pirotécnica en casa, se debe respetar a los vecinos, a las mascotas, a las personas autistas que puedan vivir en ese lugar.

en casa, se debe respetar a los vecinos, a las mascotas, a las personas autistas que puedan vivir en ese lugar. Debe ser utilizada en lugares abiertos, parques grandes, playas o grandes avenidas.

El responsable de utilizar la pirotecnia no debe estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

No deben presenciarse cables o letreros que impidan el recorrido de la pirotecnia.

Deben conocer qué efecto tiene el producto que han comprado, consultar a la persona para tomar las precauciones al accionar.

Mantener una distancia entre el lugar en el que se acciona y el público que estará presente.

Sin embargo, también se refirió a la Sucamed: “La pirotecnia en el Perú es un sector que da trabajo a las personas. Si hay una ley, un reglamento y una directiva, se debe dar las mayores facilidades para que la gente que se dedique a esta actividad y lo pueda hacer formalmente. De esta manera, se evitará que el contrabando y la informalidad se riegue por las calles”.

