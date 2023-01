De acuerdo con Gian Franco Maza, director general de Prosegur Perú, este centro de operaciones, que requirió una inversión de S/53 millones, les permite desarrollar su nuevo sistema de seguridad híbrida, que será una de sus armas para crecer a doble dígito este año. Este sistema, apoyado en nuevas tecnologías y a través del procesamiento inteligente de datos, incluye funciones como la monitorización activa de imágenes, la gestión remota de entrada y salida de vehículos y personas, o la revisión del cumplimiento de normativas y parámetros operativos particulares de cada cliente.

Maza sostiene que con las nuevas implementaciones, Prosegur apunta a crecer a doble dígito en el 2023. (Foto: Difusión)

¿Cuál es la expectativa con estos nuevos equipos?

En el 2022 crecimos 26% y me han aceptado un presupuesto para el 2023 que será similar. Creo que con este sistema vamos a crecer un 20% adicional a lo que ya hemos crecido.

¿Los clientes ya han tenido oportunidad de probarlo?

Sí, nuestros clientes más grandes ya lo han visto y las proyecciones son muy alentadoras. Proyectamos un crecimiento de dos dígitos con nuevos clientes y con la migración de los clientes actuales a este sistema.

¿A qué tipo de clientes apuntan para este “upgrade”?

A los clientes pequeños y medianos, que deben ser un 20%, es un poco más complicado llevarlos a este sistema. La relación con ellos es más simple, no tienen un gerente de seguridad, pero les surge la pregunta: ¿mi negocio realmente necesita eso?

¿Y qué responde?

Que sí, que si vemos los noticieros, los locales que más asaltan son los que tiene puerta a la calle.

¿Qué esperan de los otros clientes?

Durante el último trimestre del 2022, el sector financiero nos ha tocado la puerta de una forma importante. Creemos que ampliaremos nuestra cartera en el sector financiero en aquellos bancos en los que compartimos perímetro con otras empresas.

¿Qué significa?

Cuando hay un cliente y este tiene el negocio de seguridad dividido en dos, para nosotros “ampliar el perímetro” es crecer orgánicamente dentro del cliente. En el sector financiero es quitarle agencias al competidor B.

¿Qué otros sectores demandarán este servicio?

Estamos apuntando a crecer en bancos, retail, comercio, educación y no descartamos minería e hidrocarburos.

¿Qué impacto ha tenido la violencia vista en algunas de las protestas que hay en el país?

El incremento del vandalismo y la criminalidad no tienen un impacto directo en el crecimiento de nuestra actividad. A veces me dicen que yo debo estar contento si crece la criminalidad porque mi negocio va mejor, pero no es proporcionalmente directo.

¿Entonces?

A raíz de las protestas hay muchas empresas que nos piden personal adicional. Muchas de ellas, además, han empezado a solicitar personal armado. Pero nuestra recomendación en estos momentos es enviar personal no armado. Enviar a alguien armado es un absurdo.

¿Por qué?

Si un vigilante saca un arma de fuego y hace un disparo al aire en medio de gente que viene enardecida es preocupante. Lo que puede suceder después de ese disparo disuasivo es mucho peor a lo que iba a pasar. Nuestra labor es decirle a las empresas, sobre todo a los que tienen hombres armados, que el arma es netamente disuasiva y que traten de que no sean usadas.

¿En cuánto han incrementado esas solicitudes desde que empezaron las manifestaciones?

Calculo que un 10% y, repito, hemos enviado solo personal desarmado. No es conveniente con este grado de violencia enviar una persona armada.

¿Más allá de las protestas, qué impacto tiene la crisis económica actual en Prosegur?

Siempre hemos dicho que el tema político y económico van por cuerdas separadas, pero cada vez se juntan más. Si hablo puntualmente del negocio de seguridad, no siento un resentimiento en el negocio. El personal adicional que piden las empresas no creo que dure muchos meses más. Cuando se den cuenta que su negocio está a salvo con lo que tienen, vamos a normalizar las cifras.

¿Qué otros proyectos verán la luz este año?

En los próximos meses lo estaremos implementando Cipher en el Perú, nuestra solución de ciberseguridad. Apuntamos a los clientes más grandes, como bancos y minas. Y si hay algún paquete que se pueda hacer para atacar un mercado medio, sería interesante.

HOJA DE VIDA

Nombre: Gian Franco Maza Coquis

Cargo: Director general en Prosegur Security

Tiempo en la compañía: 8 años con 6 meses

Experiencia: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNPD) y en el área de operaciones de la empresa Sodexo.