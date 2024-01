El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que se llegó a un acuerdo preliminar con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que permitirá viabilizar la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima. Como se recuerda, la comuna limeña se opone a la construcción de la estación número 13, ya que eso generaría un gran caos en las principales avenidas del centro de la capital.

Pérez Reyes detalló que entre los acuerdos figura que no se cerrará la avenida Garcilaso de la Vega donde solo se habrá un cierre parcial de algunos carriles pero seguirá operando la vía, tras indicar que la parte buena es que no habrá semáforos lo que va a permitir que fluya el transporte.

“En la etapa inicial quedarían dos carriles de ida y dos de vuelta y se priorizará el transporte público más que el particular”, explicó a la prensa.

Añadió que la empresa en línea con estos acuerdos deberá plantear los planes de desvío para las principales zonas de la ciudad y la propuesta se evaluará de manera conjunta entre el MTC y el Municipio de Lima.

En esa línea, el titular del MTC indicó que en los próximos días se tendrá el plan de desvío de las distintas avenidas intervenidas. “Eso implica que la empresa solicitará los permisos municipales y la alcaldía ha ofrecido otorgarlos en cumplimiento de los criterios que hemos establecido ahora”, acotó.

Pérez reyes subrayó que también se acordó buscar que se acorten los plazos, tras recordar que en principio este proceso implicaba cerrar algunas avenidas, como la Garcilaso de la Vega y particularmente la avenida Paseo Colón por un plazo máximo de 24 meses. “Vamos a buscar que se reduzcan estos plazos, la empresa ha sido comunicada del tema y vamos a esperar a ver cuál será su contrapropuesta”, enfatizó.

Agregó que cuando se plantee el plan de desvío vehicular allí también se planteará el tema de los plazos.

“La empresa va a tener que presentarnos una propuesta reducida de los 24 meses, es decir máximo serán 24 meses”, indicó a la prensa.

Añadió que las excavaciones deberían iniciarse ya en las próximas semanas. “La empresa debe presentarnos la próxima semana el plan, luego de eso, presentará su solicitud para los permisos correspondientes y posteriormente se harán los cerramientos en las zonas que se plantearán en el plan de desvío”.

¿Qué paso con la estación 13?

El ministro de Transporte y Comunicaciones indicó que a finales de febrero y en marzo se levantarán los distintos cerramientos que se mantienen en Lima Este, en las primeras tres estaciones, así como de jirón Breña.

Además, destacó que la estación central se conectará con la estación 13 a través de un túnel subterráneo y se han definido los parámetros a través de los cuales se hará.

“En el mes 7 se Irán liberando algunas zonas y en el mes 11 ya se debería tener un pase parcial por paseo Colón que permita que el transporte público pueda fluir sin necesidad de semáforos y hacia el mes 13 ya debería estar concluido”, refirió.

Compensación

Detalló que desde el MTC se planteará una propuesta normativa para compensar a quienes han sido afectados como consecuencia del despliegue de la infraestructura y del cierre de una serie de vías que han sido necesarias para la construcción de las estaciones pero que han afectado a una serie de negocios.

“Vamos a definir bien cuál es el mecanismo de compensación porque hay que identificar primero a Los afectados”, anotó.

También indicó que se ha conversado con la municipalidad de Lima el trabajo de algunos proyectos complementarios que se harán desde la ATU, que tienen que ver con el tema de la aprobación de una serie de vías rápidas metropolitanas como: Huaylas, Pista Nueva, Javier Prado, Nicolás Ayllón, Túpac Amaru, Próceres, Wiesse, Universitaria, en la que también se instalarán Puentes peatonales.

Finalmente el ministro indicó que el poder ejecutivo tiene el mayor interés de que esta obra se desarrolla en el menor tiempo posible y permita tener a la ciudadanía desplazándose en menores tiempos que esa es la gran ventaja de la línea 2 del metro.

Tras las reunión y las declaraciones del ministro, la muncipalidad, dio a conocer también los acuerdos preliminares.

Las postura de Lopez Aliaga

Hace unos días, Rafael López Aliaga expresó que no se opone a que se construya esta obra importante, pero que es necesario pensar en el caos que generará esta estación que justo se edificará en un punto clave del tránsito en Lima.

“Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”, dijo al diario El Comercio.

La autoridad edil insistió que en dicha intersección “transitan más de 60 rutas de buses” y que la construcción generará mucho caos y desorden en el centro de la ciudad. “¿Es el nudo de la ciudad y pretenden establecer sus campamentos con herramientas por lo menos para cinco años? ¡Por favor! Eso sí sería paralizar a Lima”, aseveró líder del partido Renovación Popular.









