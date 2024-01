En conversación con Gestión, el burgomaestre habló de las líneas del metro de Lima, además de los temas pendientes con Rutas de Lima.

-¿Cuál es el progreso de las obras de la Línea 2?

Tuvimos reuniones por seis meses con el concesionario y el MTC. Habíamos llegado a un acuerdo con el ministro para que se inauguren las estaciones Bolognesi y Arica para “liberar” a la gente, porque había un cerco metálico al frente de sus casas.

-¿Qué pasó con ese acuerdo?

En la Ley de Endeudamiento incluyeron un artículo inconstitucional para “bloquear” toda intervención u opinión de la MML. Para mí, su negocio (del concesionario) aquí no es hacer obra, es facturar más denunciando al Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

-¿El problema es la estación central, la 13?

Sí, nada más. Para el resto de las estaciones ya tienen todos los permisos. Pero con (las obras de) la estación 13 por superficie van a impactar negativamente sobre todos los comerciantes de la Avenida Inca Garcilaso de la Vega (ex Av. Wilson). Quebrarán las galerías, como ya hicieron con Lima Este. Hay 5,000 negocios quebrados en la Avenida Nicolás Ayllón.

-¿Han encontrado alguna propuesta de solución?

El camino es que inauguren las estaciones que ya están listas. Tienen todos los permisos para más de 40 y no hacen nada. No puede ser que demoren 10 años y solo avancen 5 kilómetros. Para la estación 13 se puede hacer una adenda. Necesita un sistema de construcción distinto .

-¿Dejarán en ‘stand by’ la estación 13?

Si hay buena voluntad, el contrato se modifica rápidamente. Lo correcto es que la 13 se haga con el sistema normal, que se conoce como “caverna”: se construye por dentro sin molestar al vecino. Así pasa en Nueva York.

-¿En qué consiste ese método “de caverna” del que habla?

Es el sistema austriaco. Implica que desde adentro hagan la intervención en un área que les daremos, podría ser el Parque de la Exposición, sin afectar el cruce de la avenida Inca Garcilaso de la Vega con la avenida Paseo Colón . Ahí hay 70 líneas de transporte. El concesionario quiere cerrar la intersección de tráfico más importante de Lima. La idea es facilitarles la vida para que inauguren estaciones de una sola vez.

-¿Es el único punto de discordia?

Sí. Lo que nos molesta es que teníamos un acuerdo. Hemos quedado en volver a hablar con el ministro (del MTC) para buscar una solución. Después de la “jugarreta” que nos han querido hacer, estoy pensando en demandar a la concesionaria por daños y perjuicios, horas hombre pérdidas y negocios quebrados.

-¿La decisión de demandarlos dependerá de lo que le diga el ministro Pérez-Reyes?

Voy a evaluarlo. Tengo que ir con el procurador municipal para definir una compensación económica para la gente a la que le han destrozado la vida.

-¿Cuál será su rol en el caso de las líneas 3 y 4?

El objetivo es dar los permisos. Estamos ayudando al MTC y a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que es el ente competente, para financiar el proyecto. Tenemos ya la ley de fideicomiso de titulización para la infraestructura en Lima y Callao . Para ingresar, tiene que ser un proyecto Gobierno a Gobierno (G2G) y deberá contar con una tecnología moderna que no afecte la superficie.

-¿Cómo funcionará el fideicomiso que aprobó el Gobierno?

Es interesante porque operaría contra el recaudo de la facturación de ambas líneas de metro y pagaría interés. Nada más. El principal se pone a 40 años; vencido el plazo, se hace un roll over, como ocurre con los bonos municipales en Estados Unidos.

-¿Se contemplan expropiaciones?

Las líneas 3 y 4 están “en pañales”. El diseño debería contemplar que se usen sistemas modernos sin necesidad de expropiar. La Línea 3 es básicamente la avenida Arequipa. Les daríamos todos los permisos para que vayan por abajo, incluyendo el modelo “caverna” que no cierra las vías.

Peajes

-Una de sus promesas de campaña fue que no habrían más peajes en la capital. ¿Cuál es la situación con Rutas de Lima?

Lo que prosperó es un habeas corpus que ya está en el Tribunal Constitucional (TC). De más de 100 que se presentaron, uno llegó a esa instancia. Ahí no cuestionamos el arbitraje, sino que se han violado derechos humanos y fundamentales como la vida, tránsito, salud y alimentación.

-¿Cuál es el argumento en sí para fundamentar esa violación?

No hay caso en la historia ni la mitología donde una autoridad sacrifique a la población vulnerable por una coima. Susana Villarán no puso el peaje en La Molina, sino en una zona donde la gente no puede defenderse. Se violaron derechos humanos porque Villarán y sus gerentes; se coludieron con Odebrecht para desgraciarle la vida a la gente.

-¿Qué esperan que resuelva el TC en el caso?

Que devuelva a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima (Emape) las casetas con la condición que no cobre a la población vulnerable porque hoy están pagando por salir de su casa. Estamos esperando el laudo.

-¿Qué información tiene sobre el estado del arbitraje que tienen con la empresa?

No lo respeto porque nace de un acto corrupto. El representante es el procurador municipal, que tiene autonomía jurisdiccional. Me informa lo que le viene bien decirme, que generalmente es casi nada. No estoy informado del tema.

-Pero siempre es bueno consultarle.

Hay otras vías, estoy concentrado en el habeas corpus. Aparte, este mes ingresa la denuncia ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por falta de due diligence y compliance contra Brookfield por comprarle acciones a alguien como Odebrecht.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.