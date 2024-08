Jorge Mori, director ejecutivo del Centro para el análisis de políticas públicas de educación superior (Cappes) alertó que el proyecto de ley sobre el licenciamiento permanente de las universidades debilitaría el financiamiento que reciben las universidades públicas para mejorar su condiciones básicas de calidad.

“Se destinaron más de S/ 1,000 millones a las universidades públicas para que mejoren sus condiciones básicas de calidad durante el primer proceso de licenciamiento”, comentó Mori a Gestión.

Daniel Alfaro, CEO de Pirka Consultores, explicó que el licenciamiento era un incentivo para las universidad públicas, ya que les permitía mejorar su calidad educativa.

La atención a ellas por parte del Estado en los últimos años ha sido promovida por los procesos de licenciamiento . “El licenciamiento era una justificación para aumentar el presupuesto de las universidades públicas”, recordó Mori.

Por otro lado, destacó que la norma debe ser corregida para que incorpore, por ejemplo, la acreditación institucional como requisito para lograr el licenciamiento.

“Si una universidad está acreditada internacionalmente puede obtener el licenciamiento indefinido, eso incentiva al sistema hacia una mejora en la calidad. Aquellas que no logren el licenciamiento deben pasar por el modelo de renovación de licenciamiento, con un nuevo modelo revisado y ajustado” , declaró Mori a Diario Gestión.

En lo mismo coincide Paul Neira, director de The Learning Factor, ya que la acreditación permitirá comprobar que la universidad tenga condiciones de calidad.

Por su parte, Alfaro, manifestó que no tenemos un sistema “maduro” para otorgar licenciamiento permanente, por el contrario recomendó que se realice el licenciamiento cada cierto como lo establece la actual normativa que es entre 6 a 10 años.

Asimismo, aseguró que dicha norma esconde un presunto conflicto de intereses porque “algunos partidos están vinculados a las universidades privadas. Lo que hace es disminuir la poca confianza en la reforma universitaria”.

El educador Paul Neira, advirtió que esta norma aprobada por el Congreso evidencia que ciertas universidades, pese a estar licenciadas, vienen incumpliendo con las condiciones básicas de calidad debido a que no continuaron en mejorar su calidad en el servicio educativo.

“Hay compromisos de construcción de infraestructura en las universidades estatales que no se han cumplido y no se van a cumplir porque en tres meses no construyes un pabellón nuevo de aulas” , afirmó Neira.

De hecho, en 2021, la Sunedu aprobó un modelo de renovación de licenciamiento , con ello, 33 de los 94 universidades licenciadas debían renovar su licencia para 2024 y 2025.

Un modelo que tuvo cuestionamientos por parte del Minedu , ya que era insostenible y tenía serias deficiencias técnicas, recuerda Jorge Mori. Sin embargo, tras aprobarse el licenciamiento permanente le pone fin a este modelo.

El experto en políticas públicas en materia universitaria advierte que este licenciamiento permanente está sujeta a ciertas condiciones como las evaluaciones periódicas o auditorías para verificar las condiciones básicas de calidad. “Solo aumenta la demanda de fiscalización y supervisión de las universidades”, aseguró Mori.

Clases 100% virtuales en universidades, ¿es viable?

Sobre las clases 100% virtuales de manera permanente en las universidades aprobada por el Congreso, Jorge Mori sostuvo que la reglamentación no queda muy clara respecto a qué carreras requieren la presencialidad.

En esa línea, está de acuerdo con la virtualidad de las clases en las universidades y está en contra de la prohibición de la misma promovida por la Sunedu. “Es posible tener una educación a distancia de calidad, para ello, la Sunedu debe exigir las condiciones básicas de calidad y no prohibirlas”, aseguró.

Asimismo, advirtió que dicha prohibición abrirá al mercado a las universidades extranjeras que brindan una educación a distancia, además, sería una competencia desleal, pues ella ingresan por reconocimiento de grados y título y no por licenciamiento. Es decir, Sunedu solo aplica esta normativa a las universidades que están en el territorio peruano.

El año pasado, en Gestión advertimos que la resolución emitida por la Sunedu que prohíbe las clases 100% virtuales , está atrayendo a las universidades extranjeras hacia nuestro país. La Universidad Harson, Universidad de la Rioja, Universidad Europea de Madrid son algunas que ya cuentan con estudiantes peruanos.

Una segunda oportunidad. Según Cappes, existen tres universidades que volvieron a pasar el proceso de licenciamiento, esta vez con el modelo 1.5, uno más exigente en los requerimientos.

