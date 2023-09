Panorama reveló que las tablets tan promocionadas por el gobierno de Martín Vizcarra para fortalecer el sistema educativo no se están usando debido a su mal estado.

Además, el Ministerio de Educación indicó que no han representado impactos estadísticamente significativos en los puntajes estandarizados de matemáticas o lectura.

El dominical tuvo acceso exclusivo al último informe oficial realizado por el ministerio de Educación respecto a las tablets del gobierno de vizcarra, que en teoría iban a ser las herramientas claves y duraderas para acabar con la brecha digital en el país, sin embargo los resultados distarían de ello.

Recordaron que la compra de las tablets representó una inversión de casi 930 millones de soles.

“Más del 20 por ciento de tablets entregadas presentaron problemas y no pudieron ser utilizadas de manera efectiva”, señaló Panorama.

Además, se dio cuenta que “no se encuentran impactos estadísticamente significativos en los puntajes estandarizados de matemáticas o lectura”.

En el caso del Colegio Comunidad Shipiba en el distrito del Rímac no solo se trata del 20% sino que el 100 % de los dispositivos están inoperativos. “La carcaza de afuera era hermosísima, pero por dentro cómo, el sistema operativo según me dicen no funcionaba de manera correcta”, indicó Alexis Sánchez, profesor de dicho centro educativo.

El director del colegio El Carmelo, Hoover Castañeda, dio a conocer la situación en la que se encuentran los dispositivos.

“Todas ellas no han entrado en funcionamiento porque en este lugar no tenemos internet”, denunció Castañeda.

Pero el problema no solo radica en la falta de mantenimiento de los equipos, sino, que según expertos, y el l informe del Minedu falta capacitación para el uso correcto de las tablets en la pedagogía escolar.

Además “existe una falta de capacitación y acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes”.

“Solo nos capacitaron una vez para el manejo de las tablets (...) duró cuatro horas”, comentó Alexis Sánchez.

A eso se suma que solo dieron dos meses el servicio de internet y después ya dejaron de contar con este.

En abril de 1920 el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, para cerrar una brecha histórica en materia digital y educativa, el gobierno adquirirá más de 840 mil tablets para destinarlas a los estudiantes de la zona rural y urbana en situación de pobreza de nuestro país, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en las mismas condiciones que en el sector urbano.

“En Consejo de Ministros se aprobó un decreto legislativo en materia de educación rural que consiste en cerrar una brecha educativa entre la ciudad y el campo, más aún en esta etapa de la epidemia, donde se debe evitar la concentración de personas y cuando la educación presencial está suspendida. Una norma que reducirá esta brecha y facilitará el acceso de una educación remota a las zonas rural y urbana en situación vulnerable.”, destacó en su momento.