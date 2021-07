El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Luis Castro, denunció el incumplimiento de la entrega de tablets por parte del Ministerio de Educación (Minedu) a los estudiantes de zonas rurales del país. Asimismo, indicó que estos aparatos tecnológicos no “reúnen la calidad técnica deseada requerida”.

“Nosotros hemos venido señalando de tiempo atrás el incumplimiento de parte del Gobierno, primero en la adquisión o en la frustrada adquisión de tablets con Vizcarra. Segundo, con este Gobierno, la necesaria entrega de estas tablets en el plazo más pronto. El ministro de Educación se comprometió hacerlo en marzo, lo cierto es que hasta la fecha no se cumple con la entrega del total de estas tablets”, señaló en entrevista a Exitosa Noticias.

Asimismo, se refirió al informe del medio El Foco sobre la Contraloría, que sostiene que el 40% de los estudiantes beneficiados con el programa no utilizan los dispositivos electrónicos debido a que tienen fallas o chips sin cobertura.

“Lo cierto es que, lo dicho por esta investigación y por la Contraloría, coincide con lo que hemos venido señalando tiempo atrás, en el sentido que estas herramientas adquiridas por el Estado no reúnen las condiciones ni cualidades técnicas. Esto de que se cargue al 50% y luego se apaga, que no ingresa, que hay materiales rajados, que no tiene cobertura e internet”, aseveró.

“Lo que me preocupa es que no haya departe del Gobierno un nivel de atención y confrontación seria con estos vicios indudablemente de corrupción”, agregó.

Tablest con fallas en Piura

En mayo pasado, la Contraloría emitió un informe de visita de control, donde se indica que parte de estos equipos entregados presentan fallas técnicas que impiden su uso, entre otras presuntas irregularidades. La entidad auditada fue la Dirección Regional de Educación de Piura.

Según el informe 10397-2021-CG/GRPI-SVC, con fecha 4 de mayo, los estudiantes recibieron equipos con fallas en su funcionamiento, limitaciones en cuanto al plan de datos y cobertura, e incluso tablets sin tarjeta SIM, afectando la continuidad del servicio educativo.