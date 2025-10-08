La catarata afecta a más de 94 millones de personas en el mundo, según la OMS. Foto: Cortesía Oftalmosalud.
La catarata afecta a más de 94 millones de personas en el mundo, según la OMS. Foto: Cortesía Oftalmosalud.
Cada segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión, una fecha instaurada por la y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la salud ocular como un derecho fundamental y no un privilegio.

Entre las , la catarata se mantiene como la principal causa de ceguera evitable a nivel global. Según datos de la OMS, más de 94 millones de personas viven con esta afección, que afecta con mayor frecuencia a poblaciones de países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a tratamientos quirúrgicos es limitado o tardío.

La ocurre cuando el cristalino, la lente natural del ojo, pierde su transparencia y se vuelve opaco. Esto provoca visión borrosa, deslumbramiento y dificultades para leer, conducir o reconocer rostros. Aunque se asocia principalmente al envejecimiento, también puede presentarse en jóvenes por factores genéticos, enfermedades metabólicas o traumatismos.

La buena noticia es que existe un tratamiento eficaz. La cirugía de catarata, uno de los procedimientos más seguros y frecuentes de la medicina moderna, consiste en extraer el cristalino opaco y reemplazarlo por una lente intraocular artificial, permitiendo recuperar una visión clara y funcional.

“Las tasas de éxito superan el 95%. La mayoría de los pacientes puede retomar sus actividades normales con una visión significativamente mejorada”, señaló el Dr. Luis Izquierdo Jr., director médico de Oftalmosalud.

Pese a su efectividad, el reto sigue siendo el acceso equitativo. En muchos países, muchas personas esperan años para acceder a la cirugía, con consecuencias en su autonomía, seguridad y bienestar emocional. Por ello, los especialistas enfatizan la necesidad de campañas de detección temprana y programas de salud pública que acerquen este tratamiento a quienes más lo necesitan.

En el marco del Día Mundial de la Visión, el mensaje es claro: la ceguera por catarata puede prevenirse y tratarse. En ese contexto, el Dr. Luis Izquierdo Jr. resaltó que promover revisiones oculares regulares, facilitar el acceso a cirugía y fortalecer la educación en salud visual son pasos fundamentales para garantizar que millones de personas no pierdan la oportunidad de mirar el mundo con claridad.

