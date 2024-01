El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Juan Stoessel, expresó hoy su rechazo ante el paro indefinido acatado por segundo día en Machupicchu Pueblo (Cusco) en oposición a la venta de entradas online a la ciudadela Machu Picchu a través de la plataforma de la empresa Joinnus.

En diálogo con RPP, Stoessel afirmó que el grupo que viene liderando estas protestas no tiene representación. Sostuvo que otros gremios sí se han pronunciado a favor de la implementación de la plataforma digital www.tuboleto.cultura.pe de Joinnus. En esa línea, dijo que las movilizaciones vienen afectando la actividad turística y económica de la región del sur.

“Se han pronunciado todos los gremios de turismo del Cusco, los que realmente tienen representación. Y todos los gremios turísticos, de todas las cámaras, de todas las ciudades de la zona están en total disconformidad con lo que está pasando. Están opuestos totalmente a este paro. Entonces, la gente que está atrás de eso es gente que no tiene representación ”, señaló.

“ Simplemente gente que ha entrado a la plaza pública y decir ‘han privatizado Machu Picchu ’ principalmente, y eso ha calado. Desgraciadamente hay gente que cree eso, y por eso una parte de la gente ha cerrado la vía férrea y ha maltratado y herido a cinco policías ayer. Es gente que está engañada . Y hay otros que no quieren perder esas gollerías que seguramente han venido teniendo con el desorden. A río revuelto, ganancias de pescadores”, acotó.

Desbalance en el número de entradas vendidas

En otro momento, el también empresario comentó las razones que estarían detrás de estas movilizaciones: una es la política. “Estamos acostumbrados a que Machu Picchu sea una piñata política de turno para el que quiera ganar crédito para una futura campaña”.

La segundo, según explicó, sería un interés económico. En esa línea, Juan Stoessel manifestó que se ha descubierto un desbalance entre el número de entradas vendidas con el número de boletos de transporte correspondiente al mes de noviembre de 2023 .

“Podría ser adicional también es que, a la hora que se comienza a formalizar y ordenar, por supuesto que habrá mucha gente que se ha aprovechado del desorden de la plataforma antigua que claramente los números no están cuadrando entre las entradas vendidas y lo recaudado. Hay unas diferencias tremendas . ¿Dónde está ese dinero? Hay gente que se ha estado beneficiando de eso seguramente, y statu quo no lo quiere cambiar”, dijo.

“ Para la venta se utiliza una plataforma totalmente obsoleta que no pueda seguir lo que está sucediendo. Cuando existe un sistema de esas características sucede que estamos comenzado a descubrir: que los números no cuadran. Eso es la diferencia con un sistema de última generación que te pueda permitir saber exactamente cuánta gente compre boleto, dónde entra el dinero y cuánta gente entra a la Llaqta. Estamos hablando de conservación de la Llaqta ”, expresó.

Agregó: “ De estos números que no cuadran podríamos estar hablando de, no se, 50, 60 u 80 mil personas que no estaban registradas, entrando a Machu Picchu . Maso menos hablamos de 40 o 50 dólares por entrada y son 80 mil entradas. Estamos hablando de muchísimo dinero y alguien ha venido beneficiándose de ese dinero ”.

Niega privatización de Machu Picchu

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco rechazó que con el nuevo sistema de venta de entradas online a Machu Picchu se esté privatizando el destino turístico.

“A estos líderes sindicales, muy cercanos al gobierno pasado hablando que Machu Picchu se ha privatizado, que Joinnus que va vender entradas solo a las trasnacionales. Ese tipo de cosas están afectando de forma tremenda la imagen del país. No salimos de la crisis . Somos el único país de la región que no ha salido de la crisis y nuevamente regresamos a cerrar Machu Picchu. Eso es difícil de entender”.

“Tenemos que comenzar a formalizarnos y hacer que Machu Picchu, siendo una de las Maravillas del Mundo, se comercialice y se opere de una manera totalmente distinta. No podemos seguir con este problema permanentemente, Machu Picchu da para más. Debemos ser el nuevo centro de visitantes, debemos habilitar los nuevos caminos incas, el acceso Amazónico. Hay tanto por hacer; sin embargo, estos grupitos no quieren perder este status quo que principalmente se benefician ellos, y hacen creer a la población que si se hacen otras obras, la gente no va a consumir en sus puestos, y es todo lo contrario”, remarcó.

Stoessel defendió las nuevas obras que se tienen que hacer en Machu Picchu. “Es para traer un mayor flujo y para que la Llaqta se mantega mejor. La Unesco es la que exige que se hagan las nuevas obras para Machu Picchu”.