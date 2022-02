El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó la declaración del estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y Callao a raíz de la incontrolable ola delictiva. La medida aprobada -por el anterior Gabinete Ministerial liderado por la expremier Mirtha Vásquez y con el exministro Avelino Guillén frente al sector Interior- comenzó a regir desde el pasado 27 de enero, ante el incremento de crímenes y actos delictivos en medio de la pandemia por COVID-19.

Durante la entrega del parque Carlos Lisson en el Cercado de Lima, el burgomaestre señaló que una vez que comenzó a regir la declaratoria de emergencia no vio nuevas acciones entre las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional del Perú.

“Hace unos días se ha declarado la emergencia, eso es un saludo a la bandera porque es una declaratoria nada más. Más importante que las declaratorias son las acciones. No he visto ninguna acción después de esa emergencia, y, además, siempre lo he dicho hay que fortalecer a la Policía Nacional para los trabajos que se tienen que hacer, para desarticular las bandas. Una declaratoria como la que se ha generado no trae ningún resultado efectivo, ni ninguna acción efectiva en las calles”, mencionó.

Muñoz Wells lamentó que no haya continuidad de acciones en el lucha contra la inseguridad ciudadana por parte del Ejecutivo, debido a los cambios en el Gabinete Ministerial. El martes 1de febrero, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Alfonso Chávarry Estrada, quien se convirtió en su cuarto ministro del Interior en lo que va de su Gobierno, el cual tiene poco más de seis meses cumplidos.

“Estas son situaciones de la crisis política que lo único que genera es que cada vez que hay un cambio de ministros, viceministros y directores hay también retrocesos. Yo ya perdí la cuenta, con tantos ministros, viceministros y directores hemos conversado y eso afecta lo que son las políticas públicas sostenibles en el tiempo en tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana”, indicó.

“Hace unos días, atrás, estuvimos con el exministro Guillén conversando en el ministerio llevándole un proyecto para hacer patrullaje integrado de una manera muy enérgica en la ciudad. El exministro se comprometió con nosotros, llamó a sus asesores, las cosas caminaban por el buen camino, pero lamentablemente eso documento sigue durmiendo en un escritorio del Ministerio del Interior. Tengo mis dudas que ese documento o política se vaya a rescatar en estos días. Eso genera un problema central para los vecinos”, acotó.

El alcalde de Lima también lanzó su crítica hacia la designación del nuevo titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry.

“Me gustaría que hubiese habido una mejor elección porque justamente este ministro del Interior es una persona cuestionada. Entonces, vamos comenzamos ya con una persona cuestionaba que va a estar preocupado de alguna manera en explicar esos cuestionamientos antes que en trabajar en seguridad que es lo más importante no solo en Lima sino en todo el Perú”, finalizó.

