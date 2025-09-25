Al menos cinco heridos e intensa congestión vehicular ha generado un accidente de tránsito registrado esta mañana en la avenida Salaverry, a la altura del cruce con Juan Pablo Bermúdez, muy cerca a la sede del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con el jefe de la Tercera Brigada de Lima del Cuerpo de Bomberos, comandante Joel Ricaldi, tres vehículos colisionaron: una coaster de transporte público conocida como “Anconero”, una movilidad escolar y un auto particular.

El siniestro dejó como resultado dos menores de edad atendidos por una ambulancia de la municipalidad de Jesús María, así como a tres adultos evaluados por la unidad de rescate de los bomberos. La mayoría de los afectados presenta contusiones múltiples y se encuentran fuera de peligro.

LEA TAMBIÉN: Congestión en el puerto del Callao se agrava y se podría extender por dos semanas

Testigos señalaron que la coaster habría pasado el semáforo en rojo a gran velocidad, impactando contra la movilidad escolar, la cual terminó chocando con el auto particular conducido por un hombre que se dirigía a su centro de labores, indicó TV Perú.

El conductor de la movilidad escolar resultó ileso, aunque refirió dolor en el brazo; en tanto, sus hijas que viajaban en la movilidad escolar sufrieron golpes leves y crisis nerviosa.

El chofer del Anconero declaró a la Policía que el vehículo sufrió un desperfecto en los frenos; sin embargo, algunos transeúntes insistieron en que manejaba a exceso de velocidad y no respetó la señal de tránsito.

Hasta la zona llegaron varias unidades de bomberos y efectivos policiales para auxiliar a los heridos e intentar restablecer el tránsito que se ha visto afectado en una de las principales vías de la capital.