La fiscalía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intervinieron las instalaciones en Chorrillos de la planta transmisora desde donde se difunde PBO radio, que conduce Phillip Butters. El allanamiento fue autorizado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

El MTC informó en un comunicado que la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del ministerio solicitó el descerraje y allanamiento de una caseta de transmisión en el Morro Solar debido a que se verificó que, desde allí, Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) utiliza la frecuencia 91.9 Mhz de la frecuencia modulada para difundir una señal de radiodifusión sonora sin contar con autorización del MTC.

Según el Sector Transportes, lo que se estaría cometiendo es el delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico para la emisión de ondas radiales.

“Sucede que la empresa Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) fue titular de una autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en la banda de la frecuencia modulada, la misma que fue declarada extinguida por Resolución Viceministerial N° 648-2019-MTC/03, lo cual fue notificado y se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la extinción de la licencia en el año 2019″, señaló el MTC.

Una vez detectada y comunicada la difusión ilegal de la mencionada señal de radiodifusión, agregó, se solicitó la autorización de allanamiento que permitió la incautación de los equipos de comunicación.

Denuncia

Más temprano, Phillip Butters informó que personal de la Fiscalía y del MTC intervino la planta transmisora de PBO radio en Chorrillos. “Han llegado unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación. Han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo. Cuando le han dicho firmen un papel al wachiman que había ahí, los señores no se habían identificado y no han dejado ninguna notificación”, explicó durante su programa en vivo.

“Esto para mí es un evidente atentado contra la libertad de expresión”, denunció Phillip Butters.

