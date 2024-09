El Perú atraviesa una situación crítica debido a los incendios forestales que afectan a varias regiones del país. Según el último reporte que acaba de presentar Sinpad-Indeci, en la región de Cusco, en lo que va del año se han presentado 36 siniestros. En Cajamarca 24, mientras que en Huancavelica 22.

17: 37 PM

Los daños a nivel nacional por incendios forestales en 2024

Según Indeci , el consolidado de daños a nivel nacional por incendios forestales en 2024, reportó 15 fallecidos, 98 heridos y 1876 afectados a sus medios de vida. Por otra parte, en la agricultura , se registraron 1495 hectáreas de cultivos perdidos y 1264 hectáreas de cultivos afectados.

Mientras cobertura nacional, hay 2,257 hectáreas destruidas y 2148 hectáreas afectadas. En tanto, la ganadería, se reportó 334 animales perdidos y 4,347 animales afectados.

Seguimiento de Incendios Forestales. Foto: Indeci

17: 07 PM

Desde el 2021 hasta el 2024 se registró 1117 incendios forestales en Perú

De acuerdo al consolidado anual de incendios forestales del 2021 hasta el 2024 de Indeci , se reportó 1117 emergencias registradas. En 2021 se registró 163 incendios forestales , en 2022 (380), en 2023 (341) y 2024 (233).

Seguimiento de Incendios Forestales. Foto: Indeci

16: 49 PM

Las regiones del país con mayor número de incendios forestales

Según el consolidado regional de incendios forestales de Indeci , al 15 de setiembre del 2024 hasta las 3:00 p.m., la mayor cantidad de incendios forestales se registró en Cusco (36), Cajamarca (24) y Huancavelica (22).

Seguimiento de Incendios Forestales. Foto: Indeci

16: 30 PM

Seguimiento de incendios forestales: 233 en total y 32 siniestros activos

De acuerdo con Indeci , el reporte de incendios forestales al 15 de setiembre de 2024 hasta las 3:00 p.m., registra un total de 233 incendios, 179 extinguidos, 22 controlados, 32 siniestros activos y 15 fallecidos. Además, son 22 regiones del país afectadas.

Seguimiento de Incendios Forestales. Foto: Indeci

15:07 PM

La presidenta Dina Boluarte recibe reporte de Indeci

La mandataria , Dina Boluarte supervisa el desplazamiento de helicópteros con el sistema Bambi bucket en la zona de la Florida en Amazonas, desde donde se abastecen las aeronaves para trasladar 3000 litros de agua en cada uno de los más de 10 vuelos que se realizan al día, y así continuar con la lucha para extinguir los incendios forestales. Además, se coordinan acciones para llevar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas, informó Presidencia.

Dina Boluarte supervisa acciones contra incendios forestales Foto: Presidencia.

Dina Boluarte supervisa acciones contra incendios forestales Foto: Presidencia.

14: 52 PM

Minsa reporta 15 fallecidos y 6 hospitalizados por incendio forestales

El Ministerio de Salud informó un total de 15 personas fallecidas, 114 con problemas de salud y 6 hospitalizadas a causa de los incendios forestales que vienen afectando diversas regiones del país.

A través de un comunicado, el sector Salud precisó también que 128 recibieron el alta médica, desde el 11 de julio al 15 de setiembre, según un balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Salud).

En tanto, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (Digerd) del Minsa ha movilizados 65 profesionales de la salud, 59 brigadistas de intervención inicial, 22 técnicos especialistas y 25 ambulancias a las zonas más afectadas.

Comunicado Minsa

14:12 PM

Ministro del Ambiente dijo que presentará proyecto de ley para aplicar sanciones

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que su sector ya tiene lista una propuesta legal para sancionar a los causantes de los incendios forestales. Esto en el marco de los recientes siniestros que se han registrado en las últimas semanas en varias regiones del país.

“Es importante mencionar que el Minam está elaborando un marco legal, porque no existe en nuestro país un marco legal sobre qué son incendios forestales, no está tipificado en nuestro Código Penal. Ya hemos terminado el día de hoy, ya tiene marco legal para lo que son incendios forestales, las sanciones que debe haber, cómo se van a recuperar las áreas, sobre todo los bosques que han sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades, sino recuperar los bosques, reforestar, etc.”, sostuvo en RPP.

Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente. (Foto: MINAM)

13:15 PM

Norma Yarrow pide acciones al Ejecutivo

A través de un oficio, la congresista Norma Yarrow envío un oficio para solicitar acciones inmediatas al Ejecutivo. Este documento está dirigido al premier Gustavo Adrianzén.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez trasladar mi preocupación respecto a la inacción de su gestión frente a la situación de miles de ciudadanos que en estos momentos están siendo afectados por los incendios forestales en diferentes regiones del país y sobre todo por sus declaraciones a través de los medios de comunicación que indica todo está controlado”; expresó.

“Hasta el momento son doce (12) regiones de la sierra y selva del país afectadas y el Estado indolente bajo la premisa de estar todo controlado no admite su falta de acción y sobre todo la falta de pericia en estos casos, omite los pedidos de miles de ciudadanos que se declare en emergencia dichas regiones, aún más Indeci reporta al menos diez (10) muertos por incendios forestales y más de veinte (20) focos activos en el país”, reportó.

Norma Yarrow. (Foto: Congreso de la República)

12:30 PM

Lambayeque: disponen acciones para combatir el incendio forestal que afecta a Incahuasi

La Plataforma Regional de Defensa Civil del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por el Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque e integrado por los diferentes sectores, ha dispuesto acciones inmediatas ante el incendio forestal que se reporta en distintos sectores del distrito altoandino de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. LEE MÁS AQUÍ.

Incendios forestales en Perú

12:15 PM

La Libertad: incendios forestales arrasan con tres viviendas en Sánchez Carrión

Un total de tres viviendas afectadas y cuatro personas damnificadas es el saldo dejado por los últimos tres incendios forestales registrados en la provincia altoandina de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). LEE MÁS AQUÍ.

Incendios forestales en Perú

12:05 PM

ANGR exige declarar en estado de emergencia a regiones afectadas

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) envió un comunicado para referirse sobre la crisis ambiental que está afectando a diversas regiones del país. Indicaron que los incendios forestales han devastado miles de hectáreas de bosques, tierras agrícolas, y han generado una lamentable pérdida de vidas humanas, además de dejar a cientos de compatriotas en situación de vulnerabilidad. LEE MÁS AQUÍ.

Incendios forestales marcha en Cusco. Foto: J. Sequeiros.

11:55 AM

Adrianzén dice que “no hay motivos graves” para declarar emergencia

Aunque seis regiones afectadas han solicitado la declaración del estado de emergencia, Gustavo Adrianzén no cree que la situación lo amerite por ahora. “En este momento, no contamos con motivos lo suficientemente graves para justificar una declaratoria de emergencia, aunque no descartamos esa opción”. LEE MÁS AQUÍ.

11:40 AM

Incendios Forestales destruyen rutas de acceso a miradores en Amazonas

Los incendios forestales que afectan a la región nororiental del Perú han destruido la ruta de acceso y las cuatro estaciones de miradores del área arqueológica de los sarcófagos de Léngate, en la provincia de Luya, Amazonas.

Robert Vidarte, residente de la zona, comentó a RPP que las estructuras, que llevan menos de un año en funcionamiento, estaban impulsando el turismo y el desarrollo económico del distrito de Lamu. “Debemos esperar las evaluaciones para determinar cómo se abordarán los daños y la situación del turismo”. LEE MÁS AQUÍ.

11:25 AM

Amazonas: incendios dejan 5,000 hectáreas de bosques y pastizales afectados

Leyda Rimarachín, vicegobernadora de Amazonas, dio a conocer las dificultades que se han presentado en las ciudades de esta región para hacerle frente a los incendios foresteales, que incluyen la falta de equipos y personal.

Explicó que la respuesta rápida ante incendios de gran magnitud no es la adecuada debido a la poca capacitación. Asimismo, explicó que tampoco cuentan con indumentaria para equipar a voluntarios que ayudan en las labores para apagar las llamas, informó RPP. LEE MÁS AQUÍ.

11:10 AM

Guardaparques y bomberos del Minam trabajan para controlar incendios

Ante los incendios forestales que afectan distintas regiones del país, el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente (Minam), se encuentra en alerta máxima. En este contexto, el Ministerio está brindando apoyo a las instituciones de primer nivel de intervención mediante sus direcciones técnicas y organismos adscritos competentes. LEE MÁS AQUÍ.

incendios forestales. Foto: GEC

10:40 AM

9 regiones del país afectadas por 49 siniestros activos

Juan Carlos Urcariegui Reyes, jefe del Indeci, informó que actualmente hay 49 incendios activos en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tumbes, entre otras, y que 20 ya han sido controlados.

Además, resaltó que de 222 incendios forestales registrados hasta la fecha, se ha logrado extinguir 142, lo que representa más del 50 % del total.

