El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra 10 personas vinculadas al Partido Aprista Peruano (APRA), ello de acuerdo a documentos difundidos por medios de comunicación.

En el documento se detalla los nombres de los investigados que son Luis Alva Castro, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, Cesar Zumaeta, Franklin Santiago Chávez y Luis Antonio Gasco.

Los ya mencionados son acusados por la presunta comisión, en calidad de autores del delito, de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado en la investigación por el caso Odebrecht.

La investigación fue declarada compleja, por lo que se estableció un periodo de 36 meses para la realización de las diligencias necesarias durante la etapa preparatoria.

Dentro de las medidas a realizar se encuentra la reanudación del informe pericial contable-financiero y la programación de declaraciones indagatorias de los 10 investigados.

Descargo

Al respecto, los investigados, como Mauricio Mulder y Jorge del Castillo declararon a los medios su disconformidad con dicha investigación preparatoria.

“Ahora que se está formalizando la investigación se hace tabla rasa de los derechos fundamentales y se está buscando, políticamente, arrinconar a nuestro partido para que no seamos la alternativa que toca frente a las vicisitudes de nuestra patria”, declaró Mulder.

Por su parte, el también ex legislador, Jorge del Castillo, explicó que dicha investigación se abrió en el año 2018 contra Luis Alva Castro por hechos presuntamente realizados en el año 2006, por lo que algunos de los investigados fueron citados por la Fiscalía en calidad de testigos.

“Hace pocos días el equipo especial que dirige el fiscal José Domingo Pérez, a través de dos señoritas fiscales, formaliza una investigación preparatoria en la que no solamente pone a Luis Alva, sino que nos mete a los que estamos acá sin haber tenido ni siquiera la posibilidad de decir ‘esta boca es mía’, no nos han preguntado del tema”, agregó Del Castillo.

Así, el ex parlamentario señaló que se trata de un abuso en su contra debido a que no se respetó su derecho a la defensa y que su partido político no recibió ningún aporte de campaña.

“Primer abuso, no nos dan derecho de defensa. Segundo tema, hay que tener claro que el negado aporte de campaña nunca entró al partido, eso está clarísimo, nosotros no tenemos nada que ver con eso”, manifestó del Castillo.

Finalizó indicando que, de acuerdo con la carpeta fiscal, el presunto delito habría sido cometido en el año 2006, año en el que los aportes de campaña no configuraban como delito.

