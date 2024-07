El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, llamó a forjar un Perú verdaderamente democrático que combata la corrupción y promueva el bien común, este domingo en la misa celebrada en el día del 203 aniversario de la independencia del país y que contó con la presencia de la presidenta, Dina Boluarte.



“Es urgente fortalecer y forjar un Estado verdadera y ampliamente democrático, que promueva el bien común y combata la evasión tributaria y la desactivación y el mal uso de las instituciones (...) Quien usa y corroe el Estado, dando prioridad a sus intereses, vive en la deslealtad institucional”, indicó Castillo.



Durante la homilía de la tradicional misa celebrada en la Catedral de Lima, el arzobispo dijo que llegados “a un serio límite de desarrollo político y social, debemos impedir que estalle”.



Y, en este sentido, expresó que espera que las elecciones de 2026 sean una gran oportunidad para que todos los sectores sean efectivamente representados por el bien común.

“Los peruanos solemos creernos lo que no somos y nos disfrazamos. Hemos sido formados en una mentalidad superficial de títulos, vestidos, honores, color de la piel, apellidos, apariencias, prejuicios y muchas otras cosas más, que no permiten reconocer vivamente el valor extraordinario de cada persona y de cada uno de nuestros pueblos”, señaló Castillo.



Afirmó que se suele creer que con altas cifras de producción se eliminará el hambre, pero que el país, pese a sus megaproyectos de inversión, tiene enormes necesidades, un 43 % de los niños padece anemia, el 51 % sufre amenaza de hambre o ya la padece, hay 10 millones de peruanos pobres sin agua ni desagües y el 60 % de pequeños negocios sufren extorsión.



Y que Perú ha sido atracción mundial por sus recursos, el oro, el guano, el cobre, el petróleo y ahora por albergar minerales de las nuevas tecnologías, pero que “este modelo primario de país exportador” excluye a los pueblos al no generar desarrollo.



Sostuvo que además de problemas materiales, Perú tiene graves problemas espirituales, como la indiferencia, la insensibilidad y la frivolidad.



En la celebración estuvieron presentes, además de Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto con el resto del gabinete ministerial; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; parlamentarios; el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; embajadores, cuerpo diplomático, militares y policías.

Castillo leyó las palabras del papa Francisco, que el sábado mandó una misiva a la presidenta, en la que felicitaba a Perú y hacía votos para que el país encontrara un diálogo nacional “que contribuya a la reconciliación y a la construcción de una sociedad más unida, próspera y fraterna”.



La celebración concluyó, como en la ocurrida hace 203 años en la misma fecha, con el canto del Te deum por parte del Coro Nacional, que significa ‘a ti, Dios, te damos gracias’.



Tras esta ceremonia, la jefa de Estado acudirá al Congreso para dar un discurso en el que hará un balance del último año de su gestión.