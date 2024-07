La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó sobre los horarios de operación de los servicios de transporte público que se implementarán con motivo de las Fiestas Patrias.

Aunque los días 26 y 27 de julio fueron declarados no laborables para el sector público, los servicios de transporte público mantuvieron su afluencia habitual. No obstante, como es de conocimiento general, los días 28 y 29 de julio son feriados debido a la celebración del aniversario de la Independencia del Perú.

El domingo 28 de julio, los servicios de transporte estarán disponibles para todos los limeños con normalidad. Las rutas y horarios se mantendrán sin cambios, incluyendo buses, taxis autorizados y el sistema de corredores complementarios.

Transporte público el 29 de julio

La situación cambiará el 29 de julio para adecuarse a las festividades. Estos son los cambios:

El servicio de transporte regular, es decir, micros y buses, operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche. El horario será, como de costumbre, sujeto a la demanda y mantendrá su característica flexibilidad. El servicio de taxis autorizados por la ATU funcionará las 24 horas del día.

El servicio nocturno del Metropolitano, conocido como el lechucero, estará disponible los viernes y sábados. Cabe resaltar que este servicio es de gran utilidad para los usuarios que necesitan transportarse durante la madrugada.

Conoce los horarios del transporte urbano en Lima

Corredores y Línea 1

Los corredores complementarios estarán disponibles desde las 5 a.m. hasta las 10:30 p.m., manteniendo sus servicios habituales. El Metropolitano ofrecerá sus servicios regulares (A, B y C). El servicio Expreso 5 estará disponible desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Por su parte, las rutas alimentadoras podrán ser abordadas hasta las 11 p.m.

LEA TAMBIÉN: Metropolitano: Aspec cuestiona a concesionarias por pedir cambios de autoridades en la ATU

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará disponible desde las 5:30 a.m. hasta las 10 p.m., con un intervalo de paso de trenes que variará entre los 7 y 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. El corto tramo de la Línea 2 del Metro estará disponible desde las 6 a.m. hasta las 11 p.m.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.