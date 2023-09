De acuerdo a la Ley 31881, publicada el 27 de setiembre, el objetivo es brindar información de los alimentos que no contienen gluten para que los consumidores, en especial aquellas personas que padecen de celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones de consumo informadas.

“Los alimentos que se etiqueten como “libre de gluten” o “sin gluten” deben cumplir con las condiciones que se fijan en el reglamento de la presente ley para que sean calificados como tales; asimismo, los fabricantes deben contar con un programa de buenas prácticas de fabricación, establecida por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)”, precisa el artículo 2 de la norma.

Asimismo, señala que el Ministerio de Salud (Minsa) autorizará consignar en los envases, recipientes, envoltorios o etiquetas de los productos que no contienen gluten el símbolo de una espiga barrada dentro de un círculo.

Al respecto, Marcelo Valverde, coordinador general del Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló a Gestión que el artículo 2 de este dispositivo legal no dispone que todos los alimentos deban precisar que está libre de gluten en sus envases, por lo que esta medida es interpretada por el citado gremio como condicional.

“ Hay que ser muy finos en la lectura de la ley como tal porque el artículo no dice que todos deban llevarlo. No es una obligación. No dice “debe” o “se etiqueta”. Estamos hablando de una especie de un condicional, que son las empresas que finalmente quieran etiquetarlo de esa forma. Sería ilógico y desproporcionado que etiqueten como tal [consignando que es un alimento sin gluten] porque finalmente no es un tema de salud pública sino de información al consumidor [...] La interpretación que nosotros le damos es que no todos los alimentos van a tener que etiquetarse como libre de gluten ”, remarcó.

“Puede ser el caso que lo vayan a ver como un tema diferenciador de los productos. Quizá como una ventaja frente a nuestros competidores, pero es de libre elección de las empresas. No es una obligación como tal”, agregó.

Valverde también aclaró que en caso sea opcional colocar la precisión de que el alimento es libre de gluten no quiere decir que ninguna empresa acataría esta medida. “Hay empresas que tienen productos específicos que están destinados a mercados específicos. Entonces, las empresas no querrán perder su mercado ni la distinción que ellos tienen. Este etiquetado será con el reglamento, este no entrega en vigencia de un momento a otro. Entonces, no es un cambio brusco una vez que salga el reglamento”, dijo.

Para el representante de la SNI, de ser el caso de que los alimentos deberían la etiqueta “libre de gluten” de forma obligatoria tendría un impacto en la industria de alimentos. “Afectaría a todas las empresas que no tienen productos con gluten. Por ejemplo, un atún o una conserva cárnica tendría que estar etiquetado. Por eso sería desproporcionado”, dijo.

En esa línea, consideró que será necesaria una discusión técnica con las autoridades pertinentes una vez que esté publicado el reglamento. La elaboración de este documento es de un plazo no mayor de 60 días, según precisa el dispositivo legal.

“Estamos dispuestos a participar en este tipo de normativas porque somos los primeros interesados en que el consumidor reciba la información adecuada y cumplir con la normativa nacional formal. Tenemos expertos y técnicos que pueden contribuir de manera propositiva para que el reglamento se dé en su momento [...] Esperamos que cuando el reglamento final sea publicado se tenga como mínimo seis meses para implementar”, añadió.

El coordinador general del Comité de Alimentos de la SNI dijo también que este tema también involucra al consumidor. “Debe conocer, leer y tener la costumbre de verificar las etiquetas. No es que nosotros como industria no consideremos a esta población [intolerante al gluten] porque nosotros cumplimos con la norma del rotulado en la lista de ingredientes de manera general para ver a todos los consumidores”, acotó.

Ley Nº 31881 dispone que consumidores serán informados sobre productos que contienen gluten. (Foto: GETTY IMAGES)

Etiqueta de una espiga ya está registrada en Europa

Para Maritza Zela, decana Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, la imagen del símbolo de una espiga barrada para productos sin gluten podría no tener validación porque un mismo modelo ya es una marca registrada por asociaciones europeas. No obstante, precisó que será la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) la que tendrá que brindar o no la autorización para su uso.

Asimismo opinó que la ley perdería “su espíritu con el cual fue concebido” si se dilata la aplicación de esta medida hacia las empresas. “Esta norma debe ser obligatoria y que no ocurra lo que sucede con la implementación de la Ley de Alimentación Saludable”, acotó.

Zela Guevara afirmó que están dispuestos a participar en el proceso de reglamentación de la Ley 31881, y que el Indecopi debe también intervenir en la elaboración de este documento.

Advertencia debe ir en la parte frontal del envase

La directora de Nutrición y Dietética Universidad Norbert Wiener, Saby Mauricio, saludó la ley y consideró importante que todo información al consumidor es buena. Sin embargo, opinó que el símbolo de una espiga barrada en el envase del producto que no contienen gluten sería confuso ya que este dibujo representa a los alimentos que sí contienen esta proteína.

En otro momento, la nutricionista y exdecana del Colegio de Nutricionistas dijo que sería preocupante que a las empresas se les permita usar adhesivos en caso exista el reglamento y disponga que todo alimento libre de gluten consigne esa información en su envase. También consideró que se debe precisar en el reglamento en qué espacio de la envoltura se colocará esta información.

“Recomiendan que sea la espiga [barrada], pero no refiere en qué lugar. Espero que sea frontal porque sino el consumidor tendrá que voltear el producto y no encontrará la información. La intención de tener un etiquetado y una advertencia es que sea rápida, por eso es que el etiquetado frontal ha tenido éxito”, expresó a Gestión.

Mauricio comentó que este tema amerita poner en agenda la creación de una tipo “administración de alimentos y medicamentos (FDA) peruana” para que este organismo elabore normas. “De nada nos sirve un papel, una declaración o una ley que tenga artículos de otras leyes cuando no tenemos el aparato logístico para realizarlo”.

El gluten es un conjunto de proteínas presentes en semillas de cereales como el trigo, el centeno y la cebada. En ese orden de ideas, el gluten está presente en alimentos de consumo diario como panes, galletas, tostadas, pastas, salvado de trigo, cuscús, entre otros. (Foto: iStock)

Norma aporta a mejor elección de alimentos

La Decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Jessica Huamán, calificó de “saludable” que se opte por un etiquetado más completo. “Me parece un gran avance [que productos libres de gluten deberán consignarlo en sus envases] porque en la práctica profesional tenemos pacientes que son intolerantes al gluten. De ser obligatoria podría sumar a que los pacientes puedan acceder a esta información [...] En Argentina y Uruguay ya existen normativas similares, y podría ser una política comparada para compartir experiencias. Esta norma va a aportar a que esta población pueda elegir de manera correcta los alimentos que puedan consumir”, señaló a Gestión.

No obstante, la nutricionista consideró ideal que los alimentos con los que puede haber confusión en relación a sus ingredientes, son los que deberían declarar que son libres de gluten. “Es posible que otros alimentos, como gaseosas, aceites y otros pongan ‘libre de gluten’ como si fuera un valor agregado cuando en verdad es evidente que esos productos no tienen gluten”, comentó.

Huamán comentó esta dolencia es crónica y se puede manejar con una dieta adecuada. En ese sentido recomendó evitar alimentos como fideos, panes, pan de molde, galletas, pan rayado para empanizar, bizcochos, entre otros. “Pueden reemplazarlos por otros como tubérculos”, dijo.

La decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú y la directora de Nutrición y Dietética Universidad Norbert Wiener, coincidieron en que los síntomas digestivos que padecen los pacientes con intolerancia al gluten figuran: diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento e inclusive ampollas en los dedos.

La nutricionista Saby Mauricio explicó que este cuadro se diagnostica entre los 30 a 50 años, pero un 20% son personas mayores de 65 años que también padecen esta intolerancia al gluten. “A esto se suma que es más frecuente en mujeres”, remarcó.

