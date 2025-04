La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó -por unanimidad- la insistencia de un dictamen observado por el Ejecutivo, el cual busca que la Autoridad Aeronáutica Civil, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), también sancione a las aerolíneas, en caso no cumplan con la normativa referida al endoso de los pasajes aéreos.

Cabe recordar que el Código de Protección y Defensa del Consumidor permite a los usuarios endosar sus boletos aéreos a un tercero, hasta 24 horas antes de la fecha de viaje. Si alguna aerolínea no cumple con esta disposición, puede ser sancionada por el Indecopi.

El dictamen aprobado en el Congreso ratifica este derecho de endoso de boletos aéreos, pero suma al MTC como sancionador. Para ello, modifica la Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

La iniciativa legislativa había sido aprobada en el pleno del Congreso en noviembre del 2024. Tras ello, en diciembre del 2024 fue observada por el Ejecutivo, por lo que retornó al Congreso.

¿Exceso de regulación sobre el derecho al endoso de pasajes aéreos?

En la observación, el Ejecutivo señaló que la medida resulta innecesaria pues, como se mencionó, el derecho al endoso ya está regulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y respecto a las sanciones, el Ejecutivo refirió que no corresponde al MTC imponer multas, sino al Indecopi, al tratarse de un tema referido a los derechos de los consumidores.

Cuando el proyecto de ley fue presentado, fue criticado por el gremio de aerolíneas. “Dicen que Indecopi no será el único sancionador, eso no tiene sentido. No te pueden sancionar dos veces por lo mismo. Si revisas el proyecto, tampoco encuentras sustento estadístico que indique que existe un problema relevante que fundamente la regulación”, sostuvo en aquel momento Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

No obstante, la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Marleny Portero (Acción Popular), refirió que la iniciativa legislativa, al permitir que más entidades impongan sanciones, ayudará a reducir los casos de incumplimientos de parte de las aerolíneas.

“La norma (actual) no se viene ejecutando como es debida y son los usuarios los que se ven perjudicados día a día, sin recibir ayuda”, señaló Portero durante la sesión de la comisión -realizada el pasado lunes 31 de marzo del 2025- en la cual se aprobó la insistencia del dictamen (proyecto de ley N° 5562/2022 CR).

Ahora el dictamen pasará al pleno del Congreso, donde se volverá a poner a votación. Si es aprobada la insistencia, el Ejecutivo ya no podrá observar el proyecto, sino que la ley será promulgada directamente en normas legales de El Peruano.