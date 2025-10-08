Mediante la Resolución Suprema N° 015-2025-MIDIS, se encarga el puesto de Viceministro de Políticas y Evaluación Social a Julio Mendigure Fernandez.

Ello tras aceptar la renuncia formulada por Sandra Ivon Manrique Becerra a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas normas son refrendadas por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Hoja de Vida

Julio Mendigure ocupó anteriormente los cargos de director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna y director ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, así como director ejecutivo de Pueblos Indígenas y Originarios del Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, cuenta con más de 20 años de trayectoria gerencial en el sistema universitario y programas sociales. Fue decano del Colegio de Enfermeros del Perú, director de la Escuela de Enfermería de la UPeU y director de la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud de la misma universidad.

A lo largo de su carrera profesional, ha recibido diversos reconocimientos de instituciones como el Colegio de Enfermeros del Perú, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud, entre otras.