En los últimos años, los emprendimientos peruanos han desempeñado un rol de suma importancia para el desarrollo del país. En esa línea, cada vez hay más emprendedores que deciden iniciar un nuevo negocio.

Sin embargo, esto puede significar un gran reto debido al esfuerzo que conlleva crear una nueva marca desde cero hasta convertirse en una empresa fuerte y consolidada. Ante ello, plataformas de comercio electrónico se convierten en el aliado ideal de las pymes, brindándoles un amplio y gratuito espacio de visibilidad para ofrecer sus productos.

En ese sentido, Mercado Libre, brinda algunas recomendaciones para todos aquellos que están empezando a emprender:

Ofrecer variedad de productos: una de las principales recomendaciones es contar con una amplia cartera de productos, ya que esto aumentará las posibilidades de compra. Por ello, se aconseja tener una gran variedad de tallas, colores y modelos. Además, es importante no descuidar la calidad, ya que esto definitivamente repercutirá en la experiencia que se lleve el consumidor con la marca.

Publicar toda la información necesaria: se debe tener especial cuidado con la información que se comparta de los productos, considerando no solo la descripción y especificaciones técnicas, sino también las fotografías, ya que este es el único medio que los usuarios tienen para conocer sobre el producto. Por ello, si un potencial comprador no encuentra toda la información necesaria, es muy probable que termine desistiendo de realizar la compra al no sentirse seguro.

Diversos métodos de pago: es muy importante ofrecer un proceso de pago seguro, eficiente, sencillo y con diversas opciones de pago.

Envíos rápidos y seguros: la logística es una parte muy importante del proceso de compra. Por ello, ofrecer envíos cada vez más rápidos y seguros será un plus para todos los negocios.

Tener canales de comunicación oficiales: se debe contar con canales de comunicación oficiales que ofrezcan seguridad y rapidez en la interacción. De esta manera, se podrá tener una comunicación más fluida con los compradores y así resolver cualquier duda, sugerencia o situación que pueda presentarse.

