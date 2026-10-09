En Perú, 175 empresas han asumido el compromiso de dejar de utilizar huevos provenientes de gallinas enjauladas, en una tendencia que gana terreno en distintos sectores económicos. A nivel de América Latina, la cifra asciende a 668 compañías, de acuerdo con Chicken Watch, plataforma que registra y monitorea compromisos empresariales vinculados al bienestar animal.

En el marco del Día Mundial del Huevo, que se conmemora este viernes 9 de octubre, Compromiso Verde destacó los avances en el mercado peruano, donde restaurantes, supermercados, panaderías y cadenas hoteleras vienen incorporando políticas de abastecimiento de huevos libres de jaulas .

Entre las empresas que han asumido este compromiso figuran Belmond, Astrid y Gastón, Tanta, Maido, El Pan de la Chola, Franco Supermercados, Doomo Saltado, Hoteles Estelar, Organa y Flora y Fauna. De las 175 compañías registradas en Perú, 118 ya operan completamente bajo este modelo, según la organización.

Producción de huevos y bienestar animal

El mercado peruano cuenta con 28.7 millones de gallinas destinadas a la producción de huevos, según el Boletín Avícola de julio de 2026 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Entre enero y julio de este año, la producción nacional alcanzó cerca de 299,000 toneladas, un incremento de 0.7% respecto del mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la transición hacia sistemas libres de jaulas todavía enfrenta importantes desafíos. Una investigación de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (Arba) estima que entre 2% y 4% de las gallinas utilizadas por la industria del huevo en el país se encuentra fuera de estos sistemas.

Perú cuenta con 28.7 millones de gallinas destinadas a la producción de huevos, de acuerdo con cifras del Midagri a julio de 2026. Foto: Andina.

Aunque la proporción continúa siendo reducida, representa un avance frente a estimaciones anteriores, que situaban entre 1% y 2% la cantidad de aves criadas sin jaulas.

En los sistemas convencionales de jaulas en batería, las gallinas disponen de un espacio reducido que limita comportamientos naturales, como extender completamente las alas, caminar libremente o anidar. Los modelos libres de jaulas permiten a las aves desplazarse dentro de las instalaciones y desarrollar estas conductas.

Restaurantes, supermercados y hoteles se suman

La transición involucra a empresas de diferentes rubros. En gastronomía, Astrid y Gastón opera con huevos libres de jaulas desde 2022, mientras que Tanta adoptó el modelo en 2025. Maido, por su parte, utiliza exclusivamente este tipo de huevos desde 2026.

En panadería, El Pan de la Chola y Organa se incorporaron a la tendencia en 2025. En el sector de supermercados, Flora y Fauna asumió el compromiso en 2023 y Franco Supermercados estableció como objetivo concretarlo en 2026.

Doomo Saltado también forma parte de esta transición desde 2024. Su socio, Edinho Hayashida, señaló que la decisión responde a una política de crecimiento responsable y a la intención de reducir el impacto de sus operaciones.

“Para nosotros, este compromiso nace de algo muy simple: hacer las cosas cada vez mejor y de una manera más consciente”, afirmó Hayashida. Añadió que la elección de huevos libres de jaulas refleja la forma en que la empresa busca crecer, considerando a sus clientes, trabajadores y el entorno.

En hotelería, Hoteles Estelar, incluido Estelar Piso 21, opera bajo este modelo desde 2024. Belmond también asumió un compromiso que, impulsado desde Perú, contempla para 2030 sus hoteles, restaurantes, trenes y safaris en 28 países.

Compromiso Verde ha acompañado a diversas compañías en el proceso de adopción de estas políticas. Su directora ejecutiva, Sandra Lopes, sostuvo que la participación empresarial demuestra que la transición es viable en negocios de distintos tamaños y sectores.

La representante también convocó a más compañías a sumarse a esta iniciativa, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Huevo.

Consumidores respaldan el cambio

El avance empresarial coincide con una mayor preocupación ciudadana por el bienestar animal. Un estudio de Compromiso Verde e Ipsos señala que el 76% de los peruanos expresa preocupación por este tema, mientras que ocho de cada 10 rechazan el uso de jaulas en batería para la producción de huevos.

Para las empresas, el abastecimiento libre de jaulas representa un cambio en sus políticas de compra y en la selección de proveedores. La expansión de estos compromisos plantea un desafío para la cadena de suministro, que deberá responder a una mayor demanda de huevos producidos bajo estos estándares.

Con 175 empresas comprometidas en el país y 118 que ya operan completamente sin jaulas, el mercado peruano registra avances en esta transición, aunque la proporción de gallinas que todavía se cría fuera de estos sistemas sigue siendo minoritaria.