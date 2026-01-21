Más de dos millones de huevos serán entregados de forma gratuita en todo el estado de Texas, luego del acuerdo histórico entre la Fiscalía General de Texas y la empresa Cal-Maine Foods. Como se recuerda, el fiscal general Ken Paxton la demandó por aumentar ilegalmente el precio de este alimento en hasta un 300% durante el inicio de la pandemia de COVID-19. De esta forma, llega a su fin la demanda presentada en 2020 contra uno de los mayores proveedores de huevos de Estado Unidos. ¿Cuándo y dónde se distribuirán? Sigue leyendo está nota para saberlo.

“Mi oficina tomará medidas enérgicas contra cualquier corporación que aumente ilegalmente los precios a los tejanos. Cal-Maine intentó aprovecharse de la población de Texas durante la pandemia de COVID-19, y este acuerdo es un paso importante para garantizar la justicia por las acciones poco éticas de la compañía. Nuestros esfuerzos para exigir responsabilidades a Cal-Maine han logrado reformas que ayudarán a prevenir más aumentos ilegales de precios y más de dos millones de huevos gratuitos que serán distribuidos por bancos de alimentos en todo el estado”, señaló Paxton en un comunicado.

Ken Paxton gana demanda y Texas recibirá más de 2 millones de huevos gratis (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁNDO Y DÓNDE DISTRIBUIRÁN LOS MÁS DE 2 MILLONES DE HUEVOS EN TEXAS?

Cal-Maine Foods se comprometió a distribuir un promedio de 2,160,000 huevos (180,000 docenas) a bancos de alimentos de Texas en un plazo máximo de 120 días. A continuación, los puntos exactos de entrega:

30,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Norte de Texas.

30,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de Houston.

20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Área de Tarrant.

20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos Central de Texas.

20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de San Antonio.

10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Valle del Río Grande.

10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Este de Texas.

10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de El Pasoans Fighting Hunger.

5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de la Coastal Bend.

5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Sur de Texas.

5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Sureste de Texas.

5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de South Plains.

2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de High Plains.

2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Oeste de Texas.

2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Oeste Central de Texas.

2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Golden Crescent.

2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Área de Wichita Falls.

Además, Cal-Maine tiene prohibido exigir un precio o vender huevos durante un período de desastre designado a un precio que viole la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, lo que previene cualquier otra especulación de precios similar a la que hizo la compañía en 2020. Lee más sobre el acuerdo aquí.

Tarrant Area Food Bank también recibirá una entrega y emitió un comunicado: “Las familias necesitan proteína saludable para mantenerse nutridas, pero a menudo es uno de los artículos más difíciles para los bancos de alimentos de mantener en bodegas debido a la alta demanda. Los bancos de alimentos continúan viendo líneas más largas y una creciente demanda de asistencia alimentaria de emergencia mientras los texanos trabajan para estirar sus presupuestos de alimentos. Tener acceso a alimentos nutritivos como huevos puede aliviar esta carga al ayudar a las familias a poner comidas equilibradas en la mesa”.