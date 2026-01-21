Pandemia, sobreprecio y huevos gratis es lo que dejó la demanda contra Cal-Maine Foods en Texas (Foto: Freepik)
Pandemia, sobreprecio y huevos gratis es lo que dejó la demanda contra Cal-Maine Foods en Texas (Foto: Freepik)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Más de dos millones de huevos serán entregados de forma gratuita en todo el estado de Texas, luego del acuerdo histórico entre la Fiscalía General de Texas y la empresa Cal-Maine Foods. Como se recuerda, el fiscal general Ken Paxton la demandó por aumentar ilegalmente el precio de este alimento en hasta un 300% durante el inicio de la pandemia de COVID-19. De esta forma, llega a su fin la demanda presentada en 2020 contra uno de los mayores proveedores de huevos de Estado Unidos. ¿Cuándo y dónde se distribuirán? Sigue leyendo está nota para saberlo.

“Mi oficina tomará medidas enérgicas contra cualquier corporación que aumente ilegalmente los precios a los tejanos. Cal-Maine intentó aprovecharse de la población de Texas durante la pandemia de COVID-19, y este acuerdo es un paso importante para garantizar la justicia por las acciones poco éticas de la compañía. Nuestros esfuerzos para exigir responsabilidades a Cal-Maine han logrado reformas que ayudarán a prevenir más aumentos ilegales de precios y más de dos millones de huevos gratuitos que serán distribuidos por bancos de alimentos en todo el estado”, señaló .

Ken Paxton gana demanda y Texas recibirá más de 2 millones de huevos gratis (Foto referencial: Freepik)
Ken Paxton gana demanda y Texas recibirá más de 2 millones de huevos gratis (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁNDO Y DÓNDE DISTRIBUIRÁN LOS MÁS DE 2 MILLONES DE HUEVOS EN TEXAS?

Cal-Maine Foods se comprometió a distribuir un promedio de 2,160,000 huevos (180,000 docenas) a bancos de alimentos de Texas en un plazo máximo de 120 días. A continuación, los puntos exactos de entrega:

  • 30,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Norte de Texas.
  • 30,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de Houston.
  • 20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Área de Tarrant.
  • 20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos Central de Texas.
  • 20,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de San Antonio.
  • 10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Valle del Río Grande.
  • 10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Este de Texas.
  • 10,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de El Pasoans Fighting Hunger.
  • 5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de la Coastal Bend.
  • 5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Sur de Texas.
  • 5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Sureste de Texas.
  • 5,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de South Plains.
  • 2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos de High Plains.
  • 2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Oeste de Texas.
  • 2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Oeste Central de Texas.
  • 2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Golden Crescent.
  • 2,000 docenas de huevos: Banco de Alimentos del Área de Wichita Falls.

Además, Cal-Maine tiene prohibido exigir un precio o vender huevos durante un período de desastre designado a un precio que viole la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, lo que previene cualquier otra especulación de precios similar a la que hizo la compañía en 2020. Lee más sobre el acuerdo .

Tarrant Area Food Bank también recibirá una entrega y emitió un comunicado: “Las familias necesitan proteína saludable para mantenerse nutridas, pero a menudo es uno de los artículos más difíciles para los bancos de alimentos de mantener en bodegas debido a la alta demanda. Los bancos de alimentos continúan viendo líneas más largas y una creciente demanda de asistencia alimentaria de emergencia mientras los texanos trabajan para estirar sus presupuestos de alimentos. Tener acceso a alimentos nutritivos como huevos puede aliviar esta carga al ayudar a las familias a poner comidas equilibradas en la mesa”.

Reparten más de 2 millones de huevos gratis en Texas (Foto referencial: Freepik)
Reparten más de 2 millones de huevos gratis en Texas (Foto referencial: Freepik)

TAGS