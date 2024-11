El abogado Julio García dijo a Gestión que estamos frente a una afectación de corto plazo negativa para la imagen de Agustín Lozano y fútbol peruano, ya que la comisión de delitos está comprobando supuestos indicios graves, así como la posibilidad de obstaculización de las investigaciones.

En ese sentido, el letrado menciona que ya existe una mala percepción hacia el cargo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “A mediano y largo plazo la detención preliminar significa un precedente importante, ya que hasta el día de hoy este cargo representaba prebendas, fotos, viajes, alternar con los futbolistas más reconocidos del mundo, pero ahora también representa rendir cuentas”, expresó.

“Todo esto obliga a repensar la necesidad de ampliar ese circulo tan pequeñito de quienes pueden postular al cargo del presidente”, añadió García.

Detención preliminar de Joel Raffo

Por otra parte, el abogado también se refirió al caso específico del presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, quien también fue detenido. El jurista comentó que, a diferencia de Agustín Lozano, quien “ha estado ejerciendo el poder de manera tan abusiva y arbitraria no genera mucha extrañeza todo lo que está pasando”, no ha estado vinculado a temas tan delicados, pero también tendrá que responder a todas las acusaciones que se le imputan.

“No debería afectar a Sporting Cristal en el corto plazo, pero debería pedir licencia y alejarse del club, justamente para evitar que haya cualquier malentendido hasta que pueda superar superar esta detención preliminar”, sentenció.

Un hito en el fútbol peruano

En su opinión, no tiene dudas de que estas medidas tomadas por la justicia marcarán un precedente positivo para el fútbol peruano. “Puede ser un hito para un cambio bueno o malo, el cambio no es necesariamente verdadero. No es que los hechos produzcan las cosas en automático, sino con el tiempo. Necesitamos que a partir de ahora se puedan rendir cuentas a la sociedad a través de los ejercicios de poderes que el estado tiene para controlar a todas las personas jurídicas o personas naturales peruanas. Esa es la importancia de este precedente”, insistió.

Finalmente, insistió que se pueda “extender el universo de las personas que pueden ser elegidas por la Federación Peruana de Fútbol”.

